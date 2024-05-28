Заря активирует опцию выкупа бразильца Джордана

Защитник "Зари" Андерсон Джордан продолжит свои выступления в луганском клубе.

Как сообщает ТаТоТаке, луганчане воспользуются опцией арендного соглашения Дждордана и выкупят его у бразильской "Вилла Новы". Договор 25-летнего бразильца с клубом из города Гояния истекает в декабре 2024-го.

По информации источника, Джордан подпишет контракт с "Зарей" на три года.

В сезоне-2023/24 Андерсон сыграл 36 матчей за "черно-белых" и отметился 1 забитым мячом. В феврале СМИ писали об интересе к игроку со стороны "Карпат".

Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.