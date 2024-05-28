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Источник назвал сумму, которую Шахтер заплатит Колосу за трансфер Фесюна
Вратарь этим летом должен перейти в донецкий клуб
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн близок к переходу в "Шахтер".
Ковалевский клуб получит 2,2 миллиона евро за своего футболиста, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале. При этом отмечается, что дончане якобы должны заплатить больше.
В контракте игрока прописано следующее - 30% от суммы продажи идет на счета агентской компании, представляющей интересы игрока. 21-летний Фесюн является клиентом ProStar.
В сезоне-2023/24 Фесюн отыграл 29 матчей за "Колос", в которых пропустил 31 гол и в 12 поединках отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.
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