Источник назвал сумму, которую Шахтер заплатит Колосу за трансфер Фесюна

Голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн близок к переходу в "Шахтер".

Ковалевский клуб получит 2,2 миллиона евро за своего футболиста, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале. При этом отмечается, что дончане якобы должны заплатить больше.

В контракте игрока прописано следующее - 30% от суммы продажи идет на счета агентской компании, представляющей интересы игрока. 21-летний Фесюн является клиентом ProStar.

В сезоне-2023/24 Фесюн отыграл 29 матчей за "Колос", в которых пропустил 31 гол и в 12 поединках отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.