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Источник назвал сумму, которую Шахтер заплатит Колосу за трансфер Фесюна

Премьер-лига
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Вратарь этим летом должен перейти в донецкий клуб

Источник назвал сумму, которую Шахтер заплатит Колосу за трансфер Фесюна

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн близок к переходу в "Шахтер".

Ковалевский клуб получит 2,2 миллиона евро за своего футболиста, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале. При этом отмечается, что дончане якобы должны заплатить больше.

В контракте игрока прописано следующее - 30% от суммы продажи идет на счета агентской компании, представляющей интересы игрока. 21-летний Фесюн является клиентом ProStar.

В сезоне-2023/24 Фесюн отыграл 29 матчей за "Колос", в которых пропустил 31 гол и в 12 поединках отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Игорь Бурбас Кирилл Фесюн
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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