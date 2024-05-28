Тренер Зари: Планируем сборы в Словении, где, скорее всего, сыграем 6 спаррингов

Главный тренер "Зари" Юрий Коваль рассказал о ближайших планах команды.

- Какие ближайшие планы команды?

- Сейчас практически вся команда ушла в отпуск. На сейчас планы такие - собираемся 23-го июня. 3-4 дня у команды будут на медобследование. Затем, планируем сборы в Словении, где, скорее всего, сыграем 6 контрольных матчей. В Словении хорошие климатические условия, хорошие спарринги против балканских команд. Возвращаемся где-то за неделю до начала сезона, несколько выходных и снова к работе.

- Какую позицию нам надо усилить в первую очередь?

- Так получилось, что к нам не приехал Нваэзе, который является качественным защитником. Это замечали также наши соперники на зимних сборах. Обычно, не хватает игроков группы атаки, а нам не хватило футболистов группы обороны, которые были бы универсальными и могли бы играть как на позиции центрального защитника, так и на позиции опорного или флангового. Как говорил Гвардиола, невозможно иметь в составе 22-23 равнозначных игрока. Лучше иметь 18-19, но универсальных.

К тому же бывают травмы, перебор карточек, поэтому усиливаться надо везде.

- Хотелось бы услышать несколько слов по поводу ожиданий следующего сезона.

- Вы же понимаете - тратить большие деньги в наше время, и находиться во второй части таблицы - такого быть не может.

Есть сложности. Задачи у нас максимальные. Надо понимать, что ни тренера, ни клуба нет без игроков. Потом идут условия для тренировки, база и так далее. Мы уже 10 лет не играем дома. Но работаем, постепенно улучшаем наши условия, - сказал Коваль.