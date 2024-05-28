Кривбасс проведет трехнедельный сбор в Словении

"Кривбасс" на следующий день после победного матча 30 тура УПЛ против "Миная" (3:0) ушел в отпуск. Команда немного отдохнет после триумфального бронзового сезона и снова соберется в Кривом Роге 20 июня.

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На клубной базе красно-белые проведут первый втягивающий сбор. Через полторы недели команда отправится в Словению, где будет три недели готовиться к старту нового сезона УПЛ, а также дебюту в еврокубках.

Новый чемпионат УПЛ ориентировочно начнется в начале августа. Напомним, криворожская команда начнет свой путь в еврокубках с третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии соревнований запланирована на 22 июля. Матчи пройдут - 8 и 15 августа.