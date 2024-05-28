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Сикан: Поехать на Евро-2024 и не провести ни одного матча - лучше уже съездить на Олимпийские игры
Форвард выбрал между олимпийской и главной сборными Украины
shakhtar.com
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан сделал выбор между Евро-2024 и Олимпиадой.
- Вы еще надеетесь на поездку на Евро-2024?
- Трудно сказать. Конечно, я еще нахожусь в резервном списке и произойти может что угодно. Поэтому я должен быть готовым туда поехать. Но, в большей степени, для меня эта тема уже закрыта, поскольку я вне основной заявки Сергея Реброва. Теперь больше концентрируюсь на делах олимпийской сборной.
- Если бы можно было выбирать между Евро и Олимпиадой, на что бы пал выбор?
- Смотря в каком статусе. Если бы поехал на чемпионат Европы и не провел ни одного матча, то, очевидно, лучше отправиться на Олимпийские игры. А если играть и там, и там - то Евро-2024, - пояснил Сикан.
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