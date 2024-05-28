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Сикан: Поехать на Евро-2024 и не провести ни одного матча - лучше уже съездить на Олимпийские игры

Премьер-лига

Форвард выбрал между олимпийской и главной сборными Украины

Сикан: Поехать на Евро-2024 и не провести ни одного матча - лучше уже съездить на Олимпийские игры

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан сделал выбор между Евро-2024 и Олимпиадой.

- Вы еще надеетесь на поездку на Евро-2024?

- Трудно сказать. Конечно, я еще нахожусь в резервном списке и произойти может что угодно. Поэтому я должен быть готовым туда поехать. Но, в большей степени, для меня эта тема уже закрыта, поскольку я вне основной заявки Сергея Реброва. Теперь больше концентрируюсь на делах олимпийской сборной.

- Если бы можно было выбирать между Евро и Олимпиадой, на что бы пал выбор?

- Смотря в каком статусе. Если бы поехал на чемпионат Европы и не провел ни одного матча, то, очевидно, лучше отправиться на Олимпийские игры. А если играть и там, и там - то Евро-2024, - пояснил Сикан.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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