"Переход в Первую лигу никоим образом не повлияет на финансирование". Президент Металлиста 1925 обратился к фанатам

Пресс-служба "Металлиста 1925" опубликовала обращение президента команды Владимира Носова к болельщикам. В нем указывается, что Носов сохранит полную поддержку клуба. При этом вопрос с будущем главного тренера Виктора Скрипника не поднимается.

"Сейчас мы с вами переживаем сложный, но в то же время очень важный момент в истории „Металлиста 1925“. К сожалению, результаты сезона заставили нас покинуть УПЛ и перейти в Первую лигу. Этот результат нас не удовлетворяет, но является вполне объективным и понятным, ведь наша команда не успела реализовать все задуманные планы. Результат на поле соответствует нашей текущей позиции.

У нас впереди много работы. Мы должны проанализировать ошибки сезона и исправить недостатки. Хочу подчеркнуть, что как инвестор и президент, я продолжаю поддерживать клуб. Переход в Первую лигу никоим образом не повлияет на финансирование и поддержку. Наоборот, мы с командой сделаем все, чтобы харьковский футбол продолжал развиваться.

Нашей основной задачей на следующий сезон будет усиление и возвращение в УПЛ. Мы планируем улучшить футбольную составляющую, добавить профессионализма, достроить операционные процессы и обновить структуру, решить вопросы, связанные с инфраструктурой, чтобы вернуться в Премьер-Лигу сильнее, устойчивее и лучше.

Мы уделим особое внимание работе с трансферами, усилению скаутинга и развитию молодых талантов. У нас есть этот год, и мы намерены использовать его максимально продуктивно.

Спасибо всем за поддержку и веру в "Металлист 1925", особенно нашим харьковским болельщикам! Мы уверены, что вместе с вами мы вернемся в Премьер-Лигу еще сильнее!, - говорится в сообщении.