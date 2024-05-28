Не Полесьем единым. Из Первой лиги - сразу в еврокубки

Последний тур украинской Премьер-лиги подарил несколько интриг. Некоторые с интересом наблюдали за зоной вылета, однако самая большая драма развернулась среди претендентов на еврокубки. Если с "Шахтером", "Динамо" и "Кривбассом" все было давно понятно, то за четвертую-пятую строчку сразу спорили "Днепр-1", "Рух" и "Полесье".

Причем в Live-режиме ситуация постоянно менялась – в какой-то момент счета 2:0, зафиксированного "Полесьем" над "горняками", не хватало для гарантии последнего международного места. "Помог" "Рух", который не справился с резервом, выставленным Александром Шовковским – львовяне уступили 1:2 и пропустили вперед проект Геннадия Буткевича.

И это интересный момент – еще год назад команда соревновалась в Первой лиге, но с повышением в элиту сразу добилась столь солидного результата. По правде, многие из экспертов предсказывали полищукам удачную кампанию 2023/24 (клуб совершил ряд трансферов и имел значительную финансовую "подушку"), впрочем, сам факт выхода в Лигу конференций является незаурядным.

Мы поинтересовались, случались ли аналогичные случаи, нашли их и с удовольствием расскажем. Обычно болельщики привыкли видеть новичков Премьер-лиги борцами за выживание или максимум середняками, а здесь действительно успех – "кейсы" можно сосчитать по пальцам, однако они есть.

Ворскла 1996/97

Сезон 1996/97: 3-е место, 58 очков

В розыгрыше 1995/96 "Ворскла" мощно торжествовала в Первой лиге – набрала впечатляющие 103 балла. Под руководством главного тренера Виктора Пожечевского собралась мощная и колоритная банда – Олег Моргун, Олег Ратий, Сергей Ралюченко, Сергей Доронченко, Иван Шарий и Сергей Чуйченко (последний забил 35 голов и стал лучшим бомбардиром первенства). Также в составе находились легионеры – как из ближнего зарубежья, так и довольно экзотического (кто-то ожидал увидеть американца Луиса Бербари?).

Попадание в Высшую лигу требовало пертурбаций в обойме, и они произошли – появились перспективные Виталий Кобзарь, Александр Головко (не путать со знаменитостью "бело-синих"), Александр Венглинский; линию атаки "разбавили" Игорь Кислов и легендарный Иван Яремчук.

Сплав молодости и опыта сработал и дал потрясающие плоды – "зелено-белые" не спасовали перед "Черноморцем" (3:0), "Шахтером" (1:1), "Днепром" (1:1), симпатичной винницкой "Нивой" (3:0) и выдали феерию против "Динамо" (4:3). На точные удары Реброва и Максимова ответили Чуйченко (дубль), Кобзарь и Кислов; на 77 минуте Шкапенко восстановил интригу, однако больше вратаря Андрея Ковтуна результативными действиями не потревожили.

Могла ли "Ворскла" бороться за серебро, а не бронзу? Вполне – Валерий Яремченко с дончанами оторвался вперед на 4 очка (62/58); по иронии судьбы, полтавчане допустили поражения там, где их не особо ждали – например, в борьбе с запорожским "Металлургом" (0:2) или кропивницкой "Зиркой" (0:2).

Выдержал ли коллектив соперничество на нескольких фронтах одновременно? Ну, надо признать, что "ворскляне" завалили финиш сезона и довольствовались пятой строчкой (все еще неплохо). Что касается Кубка УЕФА, то там ребята разобрались с рижской "Даугавой" (3:1, 2:1), но были биты объективно более сильным "Андерлехтом" (0:2, 0:2; что интересно, против "Ворсклы" отличился Олег Ящук – отдал ассист).

Увы, запала на дальнейшее будущее не хватило – уже в 1999-м "Ворскла" шла десятой.

Александрия 2015/16

Сезон 2015/16: 6-е место, 38 очков

Прежде всего стоит сказать, что "Александрия" уже имела опыт выступлений в Премьер-лиге – в начале нулевых (как "Полиграфтехника") и в 2011-м уже под действующим названием. Но технически команда выдерживает правила материала – в 2015-м завоевала золото ПЛ (70 пунктов; каменская "Сталь" отстала на 12).

Кого следует выделить? Безусловно, архитектора "желто-черных" – Владимир Шаран находился на посту с 2013-го по 2021-й годы. Станислав Микицей, Максим Имереков, Артем Сухоцкий, Андрей Запорожан, Евгений Банада, Руслан Степанюк и Виталий Пономарь попотели на славу и, что главное, не растерялись, когда квалифицировались в самый престижный дивизион страны.

Старт сложился не лучшим образом – в первых десяти турах были допущены поражения "Шахтеру" (0:2), "Стали" (0:1), "Олимпику" (0:1), "Динамо" (0:3) и "Днепру" (0:2). Впрочем, постепенно "Александрия" пришла в себя и показала характер – одолела "Металлист" (2:0), "Черноморец" (2:1), "Зарю" (2:0) и "Ворсклу" (1:0).

Успешная серия в апреле-мае 2016-го и ошибки со стороны конкурентов обеспечили Шарану шестую позицию (ближайший преследователь, – "Карпаты", – отцепились на 8 очков). Приятно, что в следующем сезоне Владимир Богданович укрепил уже сформированный фундамент и даже улучшил турнирное положение – кто забыл, то в 2017-м клуб стал пятым. Жаль, что не везло в отборочных раундах Лиги Европы – то "Хайдук", то БАТЭ демонстрировали лучшую подготовку.

Мариуполь 2017/18

Сезон 2017/18: 5-е место, 39 очков

Денис Кожанов, Александр Насонов, Дмитрий Мишнев, Сергей Вакуленко, Рустам Худжамов и Руслан Фомин – люди, которые делали погоду в "Мариуполе". Как следствие, азовцы достаточно уверенно зарекомендовали себя в Первой лиге – оформили 81 балл, провели 61 мяч (по этому показателю их опередил только "Верес"), зато пропустили меньше всего – 21 удар.

С выходом в "вышку" арсенал "Мариуполя" расширился – кроме привычных аренд из "Шахтера" (Пихаленок, Игнатенко, Чурко, Кирюханцев, Танковский, Борячук, Болбат, Тотовицкий) прибыли Максим Белый и Бесир Демири, получившие не последнюю роль.

Что важно, коллектив вошел на дистанцию УПЛ с Александром Севидовым и начал ее на удивление хорошо. 1:1 с "Зарей", 3:0 над "Черноморцем" и "Карпатами", виктория против "Стали" и "Зирки" (дважды по 1:0) – ого! После 9 туров "Мариуполь" имел в активе 17 очков и расположился третьим – сразу после "Шахтера" и "Динамо".

Тем не менее, Севидова отправили в отставку; специалист намекнул, что причина таилась в так называемых "разногласиях", однако в кулуарах шли разговоры о печально известном договорном матче с "Горняком".

Учитывая то, что в будущем Севидова навсегда отстранили от профессиональной деятельности, "Мариуполь" поступил предусмотрительно. Вот только обидно, что подействовала давняя поговорка "коней на переправе не меняют" – пока исполнители искали общий язык с Александром Бабичем, текущая положительная динамика была потеряна. Примечательно, что дебютируя в УПЛ, новоиспеченный коуч зафиксировал три ничьи и дважды уступил.

Ситуация относительно нормализовалась после зимней паузы – имея достаточно времени, Бабич проанализировал ошибки и приложил немалые усилия, чтобы не вылететь из чемпионской шестерки. В конце концов, обыгрыши "Стали" (4:2), "Зирки" (3:0) и "Олимпика" (1:0) подытожили 32 очка (столько же у ривненского Вереса).

Оказавшись среди "Шахтера", "Динамо", "Ворсклы", "Зари" и "Вереса", "Мариуполь" не опозорился, а наоборот доказал, что по делу находился среди когорты сильнейших – команда хоть и спасовала против лидеров, но разобралась с "Вересом" (2:0), чем фактически забронировала себе место в квалифай-раунде ЛЕ. Да и ничьи с луганчанами (0:0), полтавчанами (1:1) и киевлянами (1:1) – тоже ценный задел.

Был ли успех в Лиге Европы? Бабич точно не испугался вызова – преодолел шведский "Юргорден" (3:1) и дал бой французскому "Бордо" (2:5). Учитывая то, как в последнее время выступают представители от Украины и "улетают" от условных "Дил", это еще хороший результат.

Колос 2019/20

Сезон 2019/20: 6-е место, 32 очка

"Колосу" Первая лига далась непросто – в розыгрыше 2018/19 симпатичнее выглядел "Днепр-1" и справедливо оторвался от ковалевцев на 13 очков. Руслан Костышин справился с конкуренцией, навязанной "Волынью", "Металлистом 1925" и "Авангардом", после чего включился в борьбу в стыках с "Черноморцем" – соперником хоть и кризисным, но все же участником УПЛ.

Однако повышение таки случилось – "Колос" запомнился прагматичным и закрытым футболом, бережно отнесся к потенциально опасным моментам со своей стороны и реализовал два пенальти (постарался Виталий Гавриш). Кому-то такой перформанс мог не зайти, но это жизнь – клуб из Киевской области отправился дальше.

Кирилл Петров, Андрей Богданов, ряд арендованных – вот кто присоединился к Евгению Волынцу, Вадиму Милько, Денису Антюху и Владимиру Лысенко. В то же время, обладая несколькими фактурными и интересными персонажами, "Колос" себе не изменял (что и делал до недавнего времени) – играл по счету. Если окинуть взглядом всю дистанцию, то больше двух мячей подопечные Костышина забили только дважды за сезон – "Днепру-1" (4:0 и 4:1).

Но уместно ли критиковать коллектив за стиль, когда он только отобрался в УПЛ? Конечно, нет; зато ковалевцы смогли положить на лопатки "Мариуполь" (2:1), "Олимпик" (1:0), "Десну" (2:0), "Александрию" (2:1) и "Карпаты" (дважды – по 2:1).

26 пунктов гарантировали первую шестерку, где "Колос" еще раз победил Владимира Шарана (2:1), а затем – сенсационно "Динамо" (2:0), чем завершил и так бесславный период тренерства Алексея Михайличенко.

Очередное испытание подбросил плей-офф за путевку в ЛЕ – если забыли, то в этом формате спорили пятая, шестая, седьмая и восьмая команды. Здесь ковалевцы показали себя очень убедительно – как мы отметили выше, разгромили "Днепр-1", а в финале дожали "Мариуполь" (на 95 минуте взятием отметился Антюх).

Что в еврокубках? Пройденный "Арис" (2:1; на гол бывшего "днепрянина" Бруну Гамы ответили Новак и Антюх) и катастрофа в Риеке (0:2) – оппонент с одноименным названием отправил два мяча в экстратайме. Обидно, но такие шишки тоже ценны.