СМИ: Экс-защитник Динамо покинул Минай

"Минай" прекратил сотрудничество с 34-летним защитником Дмитрием Немчаниновым. Об этом сообщает Sport.ua.

Контракт был расторгнут по согласию сторон.

"Состоялась встреча футболистов с клубным руководством. Если коротко, то сказали, что на меня больше не рассчитывают. Знаете, ничего страшного не случилось, главное, что футбольная жизнь продолжается. Сейчас уже начал поиск новой команды", - сказал Немчанинов.

Ожидается, что кроме Немчанинова, закарпатский клуб покинет еще несколько исполнителей в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Дмитрий принял участие в 23 матчах.