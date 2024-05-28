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СМИ: Экс-защитник Динамо покинул Минай
Начался поиск новой команды
Фото: ФК Минай
"Минай" прекратил сотрудничество с 34-летним защитником Дмитрием Немчаниновым. Об этом сообщает Sport.ua.
Контракт был расторгнут по согласию сторон.
"Состоялась встреча футболистов с клубным руководством. Если коротко, то сказали, что на меня больше не рассчитывают. Знаете, ничего страшного не случилось, главное, что футбольная жизнь продолжается. Сейчас уже начал поиск новой команды", - сказал Немчанинов.
Ожидается, что кроме Немчанинова, закарпатский клуб покинет еще несколько исполнителей в летнее трансферное окно.
В прошлом сезоне Дмитрий принял участие в 23 матчах.
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