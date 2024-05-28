Экс-защитник Динамо покинул Минай

"Минай" прекратил сотрудничество с 34-летним защитником Дмитрием Немчаниновым.

Контракт был расторгнут по согласию сторон.

"Состоялась встреча футболистов с клубным руководством. Если коротко, то сказали, что на меня больше не рассчитывают. Знаете, ничего страшного не случилось, главное, что футбольная жизнь продолжается.

Сейчас уже начал поиск новой команды", - сказал Немчанинов.