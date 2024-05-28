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Экс-защитник Динамо покинул Минай

Премьер-лига
Обновлено

Начался поиск новой команды

Экс-защитник Динамо покинул Минай

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" прекратил сотрудничество с 34-летним защитником Дмитрием Немчаниновым.

Контракт был расторгнут по согласию сторон.

"Состоялась встреча футболистов с клубным руководством. Если коротко, то сказали, что на меня больше не рассчитывают. Знаете, ничего страшного не случилось, главное, что футбольная жизнь продолжается.

Сейчас уже начал поиск новой команды", - сказал Немчанинов.

Ожидается, что кроме Немчанинова, закарпатский клуб покинет еще несколько исполнителей в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Дмитрий принял участие в 23 матчах.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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