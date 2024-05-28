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Денис Кожанов официально завершил карьеру игрока, но останется в системе Карпат
Начинается новая страница в жизни легенды "львов"
Фото: ФК Карпати
Украинский вингер Денис Кожанов завершил профессиональную карьеру футболиста.
"Денис Кожанов навсегда вписал свое имя в историю "зелено-белых". Вместе с Денисом мы прошли путь от второй лиги в УПЛ. Хотя карьера игрока осталась позади, теперь открыта новая страница - тренерская, которую Денис продолжает писать в составе "львов". Всегда верен, Денис Кожанов", - говорится в сообщении прессслужбы "Карпат".
Также львовский клуб уже объявил о назначении Кожанова на тренерский пост в клубе.
Напомним, 36-летний хавбек является питомцем "Шахтера", но стал наиболее известен по выступлениям в составе "Карпат". Также Кожанов играл за "Ильичевец"/"Мариуполь", "Севастополь", "Дачия" (Молдова), "Верес", "Волынь" и "Минай". Последние полгода Денис был играющим тренером "Карпат-2" во Второй лиге.
На счету Кожанова четыре сыгранных матча за национальную сборную Украины.
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