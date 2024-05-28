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Нападающий Днепра-1 может перебраться в Александрию

Премьер-лига

Форвард близок к уходу

Нападающий Днепра-1 может перебраться в Александрию

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Александр Филиппов может покинуть "Днепр-1".

По информации Youtube-канала "Камон, Плей!", 31-летний нападающий ведет активные переговоры с "Александрией".

Ранее Филиппов сообщил о том, что рассматривает все возможные варианты продолжения карьеры.

В прошлом сезоне Александр провел 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 3 результативными передачами.

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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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