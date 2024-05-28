Конвейер Шахтера, трагикомедия Барсы, гегемония Интера и чудо Байера. Итоги УПЛ и ТОП-5 лиг

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Если вы не особо внимательно следили за тем, что происходило в клубном сезоне-2023/24 – не беда. Мы сжали все итоги европейской кампании в час с лишним – перед анализом ТОП-5 до атомов разобрали Украинскую Премьер-лигу. Что помешало "Динамо" навязать конкуренцию "Шахтеру"? Как Довбик уничтожил все предсезонные прогнозы? В чем секрет "Болоньи" Тьяго Мотты? Что из года в год мешает "Баварии"? Почему уход Мбаппе развяжет руки Луису Энрике? Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:15 – УПЛ;

12:14 – Примера;

22:31 – АПЛ;

43:40 – Серия А;

56:20 – Бундеслига;

01:13:35 – Лига 1;