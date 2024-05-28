Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конвейер Шахтера, трагикомедия Барсы, гегемония Интера и чудо Байера. Итоги УПЛ и ТОП-5 лиг
Свеженький подкаст
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Если вы не особо внимательно следили за тем, что происходило в клубном сезоне-2023/24 – не беда. Мы сжали все итоги европейской кампании в час с лишним – перед анализом ТОП-5 до атомов разобрали Украинскую Премьер-лигу. Что помешало "Динамо" навязать конкуренцию "Шахтеру"? Как Довбик уничтожил все предсезонные прогнозы? В чем секрет "Болоньи" Тьяго Мотты? Что из года в год мешает "Баварии"? Почему уход Мбаппе развяжет руки Луису Энрике? Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:15 – УПЛ;
12:14 – Примера;
22:31 – АПЛ;
43:40 – Серия А;
56:20 – Бундеслига;
01:13:35 – Лига 1;
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