  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Конвейер Шахтера, трагикомедия Барсы, гегемония Интера и чудо Байера. Итоги УПЛ и ТОП-5 лиг
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конвейер Шахтера, трагикомедия Барсы, гегемония Интера и чудо Байера. Итоги УПЛ и ТОП-5 лиг

Премьер-лига

Свеженький подкаст

Конвейер Шахтера, трагикомедия Барсы, гегемония Интера и чудо Байера. Итоги УПЛ и ТОП-5 лиг

dmhpkl

Новина українською

Послушать выпуски UA-Футбол Talk можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Music, Castbox, Pocket Casts, Spotify for Podcasters, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

Читайте такжеАрсеналу не хватило характера, Ливерпулю – времени, а Челси – здравого смысла: итоги сезона АПЛ

Если вы не особо внимательно следили за тем, что происходило в клубном сезоне-2023/24 – не беда. Мы сжали все итоги европейской кампании в час с лишним – перед анализом ТОП-5 до атомов разобрали Украинскую Премьер-лигу. Что помешало "Динамо" навязать конкуренцию "Шахтеру"? Как Довбик уничтожил все предсезонные прогнозы? В чем секрет "Болоньи" Тьяго Мотты? Что из года в год мешает "Баварии"? Почему уход Мбаппе развяжет руки Луису Энрике? Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:15 – УПЛ;

12:14 – Примера;

22:31 – АПЛ;

43:40 – Серия А;

56:20 – Бундеслига;

01:13:35 – Лига 1;

По теме
yellow-arrow
Источник: В Черноморце осталось меньше десяти футболистов
yellow-arrow
"Ни Германия, ни Франция". Фридман рассказал, где Днепр-1 планирует играть дома в еврокубках
yellow-arrow
Источник: Рух имеет большую задолженность перед молодежью и резервистами
Бавария (Мюнхен) Чемпионат Англии Барселона Чемпионат Испании Чемпионат Италии Чемпионат Германии Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Байер (Леверкузен) чемпионат Украины Чемпионат Франции Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости