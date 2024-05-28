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Оболонь - Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ
Оболонь - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.05.2024 ⋊ Плей-офф УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Украинских болельщиков ожидает киевское дерби в рамках плей-офф за выход в УПЛ. В первом поединке, который пройдет на "Оболонь Арене" команда Валерия Иващенко будет принимать "Левый Берег" под руководством Виталия Первака.
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В первом матче этого противостояния, учитывая родные стены, фаворитом является именно "Оболонь". Однако, и "пивоварам" будет непросто, поскольку представитель элитного дивизиона также не любит действовать первым номером.
Матч плей-офф за выход в УПЛ "Оболонь" - "Левый Берег" состоится в среду, 29-го мая 2024-го года, в 18:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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