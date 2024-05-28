Источник: Рух имеет большую задолженность перед молодежью и резервистами

Руководство "Руха" не ликвидировало задолженности по зарплате перед игроками второй клубной команды и молодежного состава на момент окончания сезона 2023/24. Об этом сообщает Sport.ua.

Отмечается, что задолженность по зарплате составляет уже больше четырех месяцев.

На данный момент футболисты уже находятся в отпуске, но когда они получат обещанную зарплату – пока неизвестно.