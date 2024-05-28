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Источник: Рух имеет большую задолженность перед молодежью и резервистами
У львовян проблемы с финансами
Фото: ФК Рух
Руководство "Руха" не ликвидировало задолженности по зарплате перед игроками второй клубной команды и молодежного состава на момент окончания сезона 2023/24. Об этом сообщает Sport.ua.
Отмечается, что задолженность по зарплате составляет уже больше четырех месяцев.
На данный момент футболисты уже находятся в отпуске, но когда они получат обещанную зарплату – пока неизвестно.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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