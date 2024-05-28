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Источник: Рух имеет большую задолженность перед молодежью и резервистами

Премьер-лига

У львовян проблемы с финансами

Источник: Рух имеет большую задолженность перед молодежью и резервистами

Фото: ФК Рух

Новина українською

Руководство "Руха" не ликвидировало задолженности по зарплате перед игроками второй клубной команды и молодежного состава на момент окончания сезона 2023/24. Об этом сообщает Sport.ua.

Отмечается, что задолженность по зарплате составляет уже больше четырех месяцев.

На данный момент футболисты уже находятся в отпуске, но когда они получат обещанную зарплату – пока неизвестно.

Ранее стало известно, что "Рух" не отправит в лагерь Олимпийской сборной Украины сразу 5 игроков.

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деньги Рух (Львов)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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