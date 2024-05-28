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"Ни Германия, ни Франция". Фридман рассказал, где Днепр-1 планирует играть дома в еврокубках
Будет более бюджетный вариант
Фото: із відкритих джерел
Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман ответил на вопрос о возможном месте проведения летних предсезонных сборов и матчей в еврокубках.
– Сборы будут проходить в Ужгороде, или где-нибудь в другом месте?
- Возможно, сборы пройдут в Днепре, на базе. Здесь есть с кем играть, сюда приезжают "Александрия", "Ворскла", все, кто рядом. Возможно, в Ужгороде, мы еще не приняли решение о сборах.
– Квалификацию в еврокубки будут играть в Кошице, как в прошлом сезоне?
– Пока думаем, возможно не в Кошице. Но точно ни Германия, ни Франция. Пребывание команды в Кошице – это недешевая история. Возможно, сыграем в Молдове, это логистически удобно, почему бы нет.
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