"Ни Германия, ни Франция". Фридман рассказал, где Днепр-1 планирует играть дома в еврокубках

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман ответил на вопрос о возможном месте проведения летних предсезонных сборов и матчей в еврокубках.

– Сборы будут проходить в Ужгороде, или где-нибудь в другом месте?

- Возможно, сборы пройдут в Днепре, на базе. Здесь есть с кем играть, сюда приезжают "Александрия", "Ворскла", все, кто рядом. Возможно, в Ужгороде, мы еще не приняли решение о сборах.

– Квалификацию в еврокубки будут играть в Кошице, как в прошлом сезоне?

– Пока думаем, возможно не в Кошице. Но точно ни Германия, ни Франция. Пребывание команды в Кошице – это недешевая история. Возможно, сыграем в Молдове, это логистически удобно, почему бы нет.