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"Ни Германия, ни Франция". Фридман рассказал, где Днепр-1 планирует играть дома в еврокубках

Премьер-лига
Обновлено

Будет более бюджетный вариант

"Ни Германия, ни Франция". Фридман рассказал, где Днепр-1 планирует играть дома в еврокубках

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман ответил на вопрос о возможном месте проведения летних предсезонных сборов и матчей в еврокубках.

– Сборы будут проходить в Ужгороде, или где-нибудь в другом месте?

- Возможно, сборы пройдут в Днепре, на базе. Здесь есть с кем играть, сюда приезжают "Александрия", "Ворскла", все, кто рядом. Возможно, в Ужгороде, мы еще не приняли решение о сборах.

– Квалификацию в еврокубки будут играть в Кошице, как в прошлом сезоне?

– Пока думаем, возможно не в Кошице. Но точно ни Германия, ни Франция. Пребывание команды в Кошице – это недешевая история. Возможно, сыграем в Молдове, это логистически удобно, почему бы нет.

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СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
28.05.2024 в 21:52
Нашо ви місце в єврокубках займаєте?Продали б, тих самих гравців ше зимою, в них ше строк контракту був, дали б більше, +півроку зп б зекономили. Заняли б 8-10 місце і не мучились.Так ні собі ні людям. Дегенератиякісь.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
28.05.2024 в 21:52
Нашо ви місце в єврокубках займаєте?Продали б, тих самих гравців ше зимою, в них ше строк контракту був, дали б більше, +півроку зп б зекономили. Заняли б 8-10 місце і не мучились.Так ні собі ні людям. Дегенератиякісь.
Ответить
1
0

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