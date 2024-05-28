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Источник: В Черноморце осталось меньше десяти футболистов
Меньше одного состава
Фото: Чорноморець
"Черноморец" имеет большие кадровые проблемы.
Как сообщает ТаТоТаке, одесситы выйдут из отпуска 25 июня. Сейчас клуб во главе с главным тренером Романом Григорчуком ведет селекционную работу, от которой будут зависеть перспективы команды.
На сегодня в клубе осталось всего шесть опытных игроков: защитники - Владимир Салюк, Виталий Ермаков, полузащитники - Йон Шпорн, Александр Васильев, игроки группы атаки - Андрей Штогрин и Богдан Бойчук.
В обойме "Черноморца" также есть молодой Артем Присяжнюк. Предложение о продлении контрактов сделано Зиги Бадибанге. Владимир Арсич, Самсон Иеде и Зе Гомес и с большой вероятностью Лука Гучек покинут клуб.
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