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Источник: В Черноморце осталось меньше десяти футболистов

Премьер-лига
Обновлено

Меньше одного состава

Источник: В Черноморце осталось меньше десяти футболистов

Фото: Чорноморець

Новина українською

"Черноморец" имеет большие кадровые проблемы.

Как сообщает ТаТоТаке, одесситы выйдут из отпуска 25 июня. Сейчас клуб во главе с главным тренером Романом Григорчуком ведет селекционную работу, от которой будут зависеть перспективы команды.

На сегодня в клубе осталось всего шесть опытных игроков: защитники - Владимир Салюк, Виталий Ермаков, полузащитники - Йон Шпорн, Александр Васильев, игроки группы атаки - Андрей Штогрин и Богдан Бойчук.

В обойме "Черноморца" также есть молодой Артем Присяжнюк. Предложение о продлении контрактов сделано Зиги Бадибанге. Владимир Арсич, Самсон Иеде и Зе Гомес и с большой вероятностью Лука Гучек покинут клуб.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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