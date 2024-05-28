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Динамо сделало предложение Днепру-1 по Пихаленку - в гонку также вступил Шахтер
Дончане могут перехватить хавбека
scdnipro1.com.ua
Сегодня, 28 мая, "Динамо" сделало официальное предложение по трансферу полузащитника "Днепр-1" Александра Пихаленка. Об этом информирует ТаТоТаке.
В контракте о переходе 27-летнего игрока из "Шахтера" в "Днепр-1" указана опция, согласно которой любое предложение, устраивающее днепровский клуб, должно быть показано донецкому.
Следовательно, "Шахтер" всегда имеет "право первой ночи" на Пихаленка, если тот не является свободным агентом.
По данным источника, "горняки" уже ознакомились с предложением "Динамо", и приняли решение повторить его относительно своего воспитанника. Речь идет о сумме около 2,5-3 млн. долларов.
Контракт Пихаленка с "Днепром-1" рассчитан до следующего лета. Клаусула полузащитника составляет 6 миллионов евро. Александр был продан "Шахтером" в днепровский клуб за один миллион евро.
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