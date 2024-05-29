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Маркевич рассказал почему его сын вернулся за границу

Премьер-лига

Отап Маркевич вернулся в Испанию

Маркевич рассказал почему его сын вернулся за границу

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Главный тренер львовских «Карпат» рассказал почему и куда поехал его сын Остап Маркевич.

- "Прежде всего, следует уточнить, что это была моя инициатива, чтобы Остап помогал мне в „Карпатах“ и я попросил его приехать. Все же, я около шести лет не занимался активной тренерской деятельностью. Сын откликнулся на мое приглашение и думаю, что мы со своей миссией справились: «зелено-белые» не стали сильнейшей командой Первой лиги, но в УПЛ вернулись".

"Теперь относительно отъезда сына в Испанию, в этой стране он проживает уже около десяти лет. Побудили его вернуться семейные обстоятельства, прежде всего, его сыну нужна поддержка отца. Во-вторых, Остап хочет работать самостоятельно, тем более, что в испанском футболе он не новичок - четыре года работал в структуре известного «Вильярреала». Знаю, что у него есть интересные предложения и мне остается только пожелать ему удачи".

«Хотя рассчитываю на помощь Остапа уже как скаута, он хорошо знает испанский футбольный рынок и надеюсь, что вскоре поре порекомендует какого-то местного игрока „Карпатам“».

Напомним, что «Карпаты вернулись в УПЛ, львовяне в нынешнем сезоне заняли второе место в турнирной таблице Первой Лиги.

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Источник: В Черноморце осталось меньше десяти футболистов
Мирон Маркевич Первая лига УПЛ Остап Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
Спорт юа
Опубликовал: Андрей Мартыник
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