Остап Маркевич: Я уже не раз выезжал и возвращался в Украину

Накануне в СМИ появилась информация, что ассистент Мирона Маркевича в "Карпатах", его сын Остап с середины мая физически не работает во львовском клубе и находится за границей.

Остап Маркевич в комментарии "Українському футболу" прояснил ситуацию.

- Остап Миронович, ТаТоТаке пишет, что вы выехали за границу и с середины мая фактически не работаете в "Карпатах". Это правда?

- Меня не было на игре с "Левым Берегом" и "Ингульцом". На данный момент нахожусь в Испании, потому что мне нужно решить вопрос с испанской резиденцией, которую я продолжаю. Для получения документов необходимо мое физическое присутствие. С 2015 года я и моя семья живем в Испании, мой сын учится в испанской школе, да и вообще многие юридические аспекты требует моего присутствия здесь.

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- Как вы выехали из Украины?

- Я уже не раз выезжал и возвращался в Украину в установленном законодательном порядке способом. В ближайшее время планирую возвращение в Украину.

- Так вы остаетесь в "Карпатах" или нет?

- С нового сезона меня уже не будет в тренерском штабе "Карпат". Хотя, возможно, останусь в структуре клуба.

- Почему?

- По просьбе отца помочь ему в "Карпатах" у меня не было шансов отказаться. Мы выполнили задачу - "Карпаты" вышли в УПЛ. Я помог отцу и своему родному клубу, а дальше у меня своя дорога. Хотел бы продолжить свою собственную карьеру главного тренера.

- Есть ли у вас уже предложения?

- Я общаюсь с украинскими и зарубежными клубами.

- А Мирон Богданович остается в "Карпатах"?

- Да.

- Кто займет ваше место в "Карпатах"?

- Думаю, останутся те тренеры, которые есть в клубе. В структуре "Карпат" хватает квалифицированных специалистов, - сказал Остап Маркевич.