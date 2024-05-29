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Остап Маркевич: Я уже не раз выезжал и возвращался в Украину
Тренер прояснил ситуацию с выездом за границу
fckarpaty.org.ua
Накануне в СМИ появилась информация, что ассистент Мирона Маркевича в "Карпатах", его сын Остап с середины мая физически не работает во львовском клубе и находится за границей.
Остап Маркевич в комментарии "Українському футболу" прояснил ситуацию.
- Остап Миронович, ТаТоТаке пишет, что вы выехали за границу и с середины мая фактически не работаете в "Карпатах". Это правда?
- Меня не было на игре с "Левым Берегом" и "Ингульцом". На данный момент нахожусь в Испании, потому что мне нужно решить вопрос с испанской резиденцией, которую я продолжаю. Для получения документов необходимо мое физическое присутствие. С 2015 года я и моя семья живем в Испании, мой сын учится в испанской школе, да и вообще многие юридические аспекты требует моего присутствия здесь.
- Как вы выехали из Украины?
- Я уже не раз выезжал и возвращался в Украину в установленном законодательном порядке способом. В ближайшее время планирую возвращение в Украину.
- Так вы остаетесь в "Карпатах" или нет?
- С нового сезона меня уже не будет в тренерском штабе "Карпат". Хотя, возможно, останусь в структуре клуба.
- Почему?
- По просьбе отца помочь ему в "Карпатах" у меня не было шансов отказаться. Мы выполнили задачу - "Карпаты" вышли в УПЛ. Я помог отцу и своему родному клубу, а дальше у меня своя дорога. Хотел бы продолжить свою собственную карьеру главного тренера.
- Есть ли у вас уже предложения?
- Я общаюсь с украинскими и зарубежными клубами.
- А Мирон Богданович остается в "Карпатах"?
- Да.
- Кто займет ваше место в "Карпатах"?
- Думаю, останутся те тренеры, которые есть в клубе. В структуре "Карпат" хватает квалифицированных специалистов, - сказал Остап Маркевич.
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