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Эпицентр - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ

Премьер-лига

Эпицентр - Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 29.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эпицентр - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Сегодня, 29 мая, состоится первый матч плей-офф за право играть в УПЛ, в котором встретятся "Эпицентр" и "Верес". Игра пройдет в Киевской области на арене "Левый берег".

"Эпицентр" из Каменец-Подольского занял 4-е место в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги, набрав 44 очка. Клуб из Ровно с 28 баллами расположился на 13-м месте в таблице УПЛ.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на канале UPL TV.

Плей-офф за право играть в УПЛ-2024/25. Первый матч
29 мая 2024 года. Киевская обл, "Левый берег"
"Эпицентр" 15:30 "Верес"
Арбитр - Виктор Копиевский
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
Текстовая трансляция - UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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