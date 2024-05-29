Эпицентр - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ

Сегодня, 29 мая, состоится первый матч плей-офф за право играть в УПЛ, в котором встретятся "Эпицентр" и "Верес". Игра пройдет в Киевской области на арене "Левый берег".

"Эпицентр" из Каменец-Подольского занял 4-е место в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги, набрав 44 очка. Клуб из Ровно с 28 баллами расположился на 13-м месте в таблице УПЛ.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на канале UPL TV.

Плей-офф за право играть в УПЛ-2024/25. Первый матч

29 мая 2024 года. Киевская обл, "Левый берег"

"Эпицентр" 15:30 "Верес"

Арбитр - Виктор Копиевский

Видеотрансляция - УПЛ ТВ

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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