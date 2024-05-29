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Эпицентр - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ
Эпицентр - Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 29.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня, 29 мая, состоится первый матч плей-офф за право играть в УПЛ, в котором встретятся "Эпицентр" и "Верес". Игра пройдет в Киевской области на арене "Левый берег".
"Эпицентр" из Каменец-Подольского занял 4-е место в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги, набрав 44 очка. Клуб из Ровно с 28 баллами расположился на 13-м месте в таблице УПЛ.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на канале UPL TV.
Плей-офф за право играть в УПЛ-2024/25. Первый матч
29 мая 2024 года. Киевская обл, "Левый берег"
"Эпицентр" 15:30 "Верес"
Арбитр - Виктор Копиевский
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
Текстовая трансляция - UA-Футбол
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