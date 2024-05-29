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Спордир Руха: Мы не говорили, что не отпускаем игроков на Олимпиаду. Речь шла о подготовительном турнире

Премьер-лига

Владимир Лапицкий объяснил позицию клуба

Спордир Руха: Мы не говорили, что не отпускаем игроков на Олимпиаду. Речь шла о подготовительном турнире

Фото: ФК Рух

Новина українською

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий прокомментировал ситуацию с вызовом игроков львовской команды в олимпийскую сборную Украины.

- Почему "Рух" не отпускает Слюбика, Квасницу, Романа, Сыча и Дидыка в олимпийскую сборную Украины? Наша команда впервые в истории вышла на Олимпиаду и такая позиция "Руха" является непонятной для общественности.

- На протяжении всего сезона я держал контакт с Русланом Ротанем и его помощником Евгением Гресем. Они всегда интересовались состоянием наших футболистов. У нас нет недоразумения с Ротанем, сборная Украины - это престиж, и "Рух" считает честью, что в олимпийскую команду вызываются представители нашего клуба.

Но турнир в Тулоне является подготовительным. "Рух" только завершил чемпионат и через пару дней нам нужно отпускать игроков в сборную, которые еще не успели восстановиться. Проблема в том, что вызванные футболисты имеют проблемы со здоровьем. У всех наших лидеров выдался тяжелый сезон. Если сравнивать с "Динамо", то их молодежь играет с опытными партнерами, с теми же Шапаренко, Ярмоленко, Буяльским. У нас такого сплава нет и "Рух" прошел сезон молодежью. Наши игроки, наверное, сыграли больше всего минут среди всех вызванных в олимпийскую сборную.

- Как Руслан Ротань отнесся к ситуации?

- Я очень благодарю Ротаня, что он вошел в положение и понял нашу позицию. Также он лично пообщался с нашими игроками и знает их состояние. Сыч последние матчи играл на уколах, Романа заменили в матче с "Динамо" из-за проблемы с мышцей, у Квасницы такая же история, Слюсар травмировался. Поэтому не стоит рисковать их здоровьем. Это не принесет пользы ни сборной, ни клубу.

После подготовительного турнира сразу надо ехать на Олимпиаду, потом у "Руха" начинаются сборы. Тот же Сыч просто не успеет вылечиться и отдохнуть.

- С подготовительным турниром понятно, а на саму Олимпиаду игроки "Руха" поедут?

- Мы не говорили, что не отпускаем игроков на Олимпиаду. Мы не отпускаем их на подготовительный турнир по состоянию здоровья. Ротань понимает, что нашим футболистам нужно время, чтобы привести себя в порядок. Они не едут на моря и океаны, а будут заниматься реабилитацией и восстановлением.

Когда Ротань определится с составом на Олимпиаду, тогда будем разговаривать и смотреть, у кого какое состояние здоровья. Если наши футболисты будут здоровы, то мы без проблем их отпустим. "Рух" никогда не отказывался отпускать футболистов в сборную. Сейчас вопрос стоит в их здоровье. Руслан Петрович понимает, что игрокам нужно залечить травмы, он с ними постоянно на связи, - резюмировал Лапицкий.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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