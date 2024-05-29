Оболонь - Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ

Сегодня, 29 мая состоится первый матч плей-офф за право играть в УПЛ, в котором отношения выяснят "Оболонь" и "Левый Берег". Поединок пройдет в Киеве на "Оболонь-Арене".

"Пивовары" завершили сезон УПЛ на 14-й строчке, набрав 26 пунктов. "Желто-зеленые" заняли 3-е место в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги, набрав 54 балла.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на канале UPL TV.

Плей-офф за право играть в УПЛ-2024/25. Первый матч

29 мая 2024 года. Киев, "Оболонь-Арена"

"Оболонь" 18:00 "Левый Берег"

Арбитр - Максим Козыряцкий

Видеотрансляция - УПЛ ТВ

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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