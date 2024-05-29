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Полесье официально объявило об уходе Бойко

Премьер-лига

Клуб прекратил сотрудничество с голкипером

Полесье официально объявило об уходе Бойко

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Полесье" прекратило сотрудничество с вратарем Денис Бойко, сообщает официальный сайт клуба.

36-летний голкипер присоединился к "волкам" летом 2023 года. В сезоне-2023/24 Денис провел 24 игры, пропустив 21 мяч и 8 раз сохранил свои ворота "сухими". Также он был признан лучшим игроком "Полесья" в 2023 году по версии болельщиков.

Бойко является воспитанником киевского "Динамо", за главную команду которой сыграл 108 матчей. Также в его карьере были "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", "Бешикташ" и "Малага".

Ранее сообщалось, что Бойко может продолжить карьеру в "Карпатах".

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Денис Бойко Полесье (Житомир)
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1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.05.2024 в 12:03
Відхід, це що, смерть? ☹️
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Комментарии 2
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.05.2024 в 12:03
Відхід, це що, смерть? ☹️
Ответить
0
0
Петруха
29.05.2024 в 11:18
Надо было его оставить, чтобы гавкал на судей и собирал на себя все жёлтые и красные карточки!
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