Полесье официально объявило об уходе Бойко

"Полесье" прекратило сотрудничество с вратарем Денис Бойко, сообщает официальный сайт клуба.

36-летний голкипер присоединился к "волкам" летом 2023 года. В сезоне-2023/24 Денис провел 24 игры, пропустив 21 мяч и 8 раз сохранил свои ворота "сухими". Также он был признан лучшим игроком "Полесья" в 2023 году по версии болельщиков.

Бойко является воспитанником киевского "Динамо", за главную команду которой сыграл 108 матчей. Также в его карьере были "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", "Бешикташ" и "Малага".

Ранее сообщалось, что Бойко может продолжить карьеру в "Карпатах".