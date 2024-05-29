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Евгений Шевченко: Ровно не может остаться без УПЛ
Защитник "Вереса" - о предстоящем матче с "Эпицентром"
Фото: НК Верес
Защитник "Вереса" Евгений Шевченко, который весь предыдущий сезон отыграл в составе "Эпицентра" из Каменца-Подольского, поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с бывшей командой в переходных матчах за право остаться в УПЛ.
"Будет приятно увидеть всех своих друзей и бывших партнеров по команде. Конечно, я следил за выступлениями "Эпицентра" в нынешнем сезоне, когда была такая возможность - смотрел их матчи.
Но это противостояние не будет иметь для меня какой-то особой принципиальности. Настраиваюсь, как и на предыдущие матчи в чемпионате - со всей ответственностью.
"Эпицентр" нельзя недооценивать. Это хорошая команда, которая играет в атакующий и комбинационный футбол. В противостоянии с ними нам будет очень непросто.
Думаю, перед ними ставят задачу зацепиться за исторический шанс попасть в УПЛ. Но и у нас есть свои задачи. Мы стремимся сохранить прописку в элите. Потому что такой город как Ровно, с такими горячими болельщиками - не может остаться без Премьер-лиги. Обещаем, что сделаем все возможное для получения положительного результата в этих двух заключительных матчах сезона", - сказал футболист.
Матч "Эпицентр" - "Верес" состоится сегодня, 29 мая и начнется в 15:30.
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