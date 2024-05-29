Мирон Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко

Наставник "Карпат" Mирон Mаркевич отсутствовал на церемонии награждения серебряными медалями Первой лиги, что вызвало бурную реакцию таких известных экспертов, как Йожеф Сабо и Виктор Леоненко.

Заслуженный тренер Украины объяснил причину своего отсутствия на награждении.

– Последние два календарных матча с участием "Карпат" были очень сложными и требовали значительных нервных затрат. Сначала, выигрывая у "Левого берега" (3:0), мои подопечные умудрились растратить преимущество, чего раньше не случалось в моей многолетней тренерской карьере.

И как вишенка на торте – пропущенный в компенсированное время гол в Петрово, который свел на нет всю работу на марафонской турнирной дистанции. Чемпионство банально выскользнуло из рук.

Чувствовал себя плохо, поэтому решил под опекой медперсонала переждать в клубном автобусе. Когда через некоторое время стало немного легче, то пошел на пресс-конференцию, где ответил на все вопросы журналистов, отдав должное "Ингульцу" и их главному тренеру.

– В послематчевых комментариях известных экспертов можно было прочитать, что вы вроде бы специально не пошли на награждение, чтобы унизить "Ингулец".

– Думаю, что я дал исчерпывающий ответ, почему не смог быть на награждении. Еще на встрече с прессой отмечал, что мне импонирует "Ингулец", хвалил за бойцовский нрав. Поэтому о каком неуважении может идти речь?

– Тогда напоследок, где же серебряная награда, которой вы были отмечены в составе "Карпат"?

– Мне ее передали организаторы сразу после пресс-конференции. Она уже хранится в семейном спортивном музее, - рассказал Мирон Богданович.