Официально. Первый бразилец в истории ЛНЗ покинул клуб

"ЛНЗ" на своем официально сайте сообщил о прекращении сотрудничества с бразильским легионером Итало Магнатой.

20-летний нападающий не смог проявить себя за четыре месяца пребывания в черкасском клубе, играя исключительно за команду U-19. Проведя в ее составе 11 матчей, он не забил в них ни одного мяча.

До перехода в клуб УПЛ футболист защищал цвета бразильского "Эрсилио Луз". В расположении "ЛНЗ" появился в январе этого года во время тренировочного сбора. Итало Магната был первым бразильцем в украинском клубе.