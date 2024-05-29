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Официально. Первый бразилец в истории ЛНЗ покинул клуб
Легионер не оправдал ожидания клуба
Фото: Instagram
"ЛНЗ" на своем официально сайте сообщил о прекращении сотрудничества с бразильским легионером Итало Магнатой.
20-летний нападающий не смог проявить себя за четыре месяца пребывания в черкасском клубе, играя исключительно за команду U-19. Проведя в ее составе 11 матчей, он не забил в них ни одного мяча.
До перехода в клуб УПЛ футболист защищал цвета бразильского "Эрсилио Луз". В расположении "ЛНЗ" появился в январе этого года во время тренировочного сбора. Итало Магната был первым бразильцем в украинском клубе.
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