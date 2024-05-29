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Тренер Вереса: Мы не можем недооценивать Эпицентр
Первый матч плей-офф за место в УПЛ состоится сегодня
Фото: НК Верес
Тренер вратарей "Вереса" Юрий Кособуцкий рассказал о настрое команды перед первым матчем в борьбе за сохранение места в УПЛ против "Эпицентра".
"У нас два поединка впереди. Мы имеем определенную стратегию для этого противостояния, которую я не хочу озвучивать. Но в целом мы готовимся в обычном режиме: изучаем соперника, ищем его сильные и слабые стороны.
Самое важное в этих двух матчах - желание. Мы также не можем недооценивать соперника. Думаю, футболисты "Эпицентра" приложат максимум усилий и будут выкладываться на полную, чтобы достичь положительного для себя результата. Наша задача - правильно настроиться и выйти на игру с огромным желанием победить. Уверен, все ребята это понимают, потому что мы боремся за сохранение места в УПЛ", - сказал Кособуцкий.
Матч "Эпицентр" - "Верес" состоится сегодня, 29 мая и начнется в 15:30.
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