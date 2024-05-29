Олег Дулуб: Поражение от Шахтера дало нам новую мотивацию

Об итогах сезона-2023/24 для черкасского ЛНЗ, который первый год провел в Премьер-лиге, корреспонденту UA-Футбол рассказал его главный тренер Олег Дулуб.

- По какой причине ваш поединок с "Ворсклой" был смещен на один день раньше?

– Неизвестная для меня причина. Обычно матчи двух последних туров всегда проводятся в одно и тоже время, чтобы не было никаких ненужных толкований. Поэтому для меня перенос был странным. Хорошо, что после предыдущей игры мы хотели дать два выходных. Вышло, что на подготовку к матчу с "Ворсклой" было всего два дня. Это хорошо, что мы вместе с ассистентами сели и обдумали этот вопрос, планируя один выходной. Для меня решение о переносе было очень неожиданным. В моей тренерской практике это произошло впервые.

- Седьмое место для дебютанта УПЛ – хороший показатель. Вы, как тренер, им довольны?

– Нет. Объясню почему. Мы пришли в ЛНЗ, когда команда была внизу турнирной таблицы, имея всего 3 пункта в активе. По несложным математическим подсчетам я сказал тогда, что к декабрю нужно набрать еще 20 очков. Если это удастся, то у нас будет хоть и небольшой, но шанс сразиться за еврокубковое место. И вот этот шанс мы не использовали в силу разных причин. Поэтому "железное" седьмое место, которое наша команда обеспечила себе за тур до завершения чемпионата, вроде бы хорошо. Но за потенциалом того, что можно было выжать, остался неприятный осадок.

– В клубе итоговое место ЛНЗ считают приемлемым результатом?

- Не знаю. Об этом нужно спрашивать у руководства клуба.

– Что было для вас самым тяжелым в завершившемся сезоне?

Такое, чтобы дважды перезагрузить команду на столь коротком отрезке – это у меня в карьере впервые. Когда мы только приняли ЛНЗ, то у него полностью была "разбита раздевалка" – в силу того, что было большое количество новичков. На первом этапе при формировании любой команды всегда возникает конфликт, являющийся стандартным фактором теории менеджмента. Сначала собираются люди в команду, а затем наступает второй этап – процесс притирки этих людей. Вот и возникают те же конфликтные ситуации внутри раздевалки. Причем конфликт может быть как положительный, так и отрицательный. Положительный может быть в том случае, если он связан с улучшением качества игры и качества продуктивности, когда игроки начинают между собой разговаривать. Есть негативные конфликты, когда футболисты начинают воевать за место. За место внутри группы. То есть, кто займет лидирующее положение. Так вот, у нас в течение дистанции в девять месяцев было дважды. Причем, учитывая все внутренние взаимоотношения, и в первом случае, и во втором, нам удалось все решить. Это ведь стандарт. А еще стандарт состоит в той сложности, что мы собрали команду за неделю до начала весенней части чемпионата.

На мой взгляд, практически сборов не было – мы играли "с листа". Так что когда я встречался с руководством клуба, то сказал, что обычно для подготовки тратится шесть недель. Но это в режиме двухразовых занятий. Если же одноразовые, то умножаем на два – и выходит двенадцать. Вот тогда, на двенадцатую неделю, когда уже обеспечили себе продолжение прописки в Премьерлиге, мы и начали играть. На этот период и пришлись три победы подряд. Это все если брать и объяснять чисто физически. Но это гораздо сложнее, ведь идут определенные процессы в раздевалке, и у тебя нет возможности поменять кого-то. Ведь трансферное окно закрыто и у тебя нет необходимых полномочий. То, как вырулить в этой ситуации было самым сложным. Думаю, если определять оценку по десятибалльной системе, то мы в ней справились на десять.

– В скольких матчах, на ваш взгляд, команда потеряла очки незаслуженно?

– Я сторонник того, что футбол хоть и несправедливый вид спорта, но при этом заслуженный. Анализируя игру и разбирая видео, парадокс состоит в том, что по статистике в весеннем отрезке у нас есть три лучших матча. Это поединки с "Минаем", "Оболонью" и "Зарей", в которых по основным критериям - контролю мяча, индексу прессинга, единоборствам, расположению команды на поле и компактности они были топовыми. Так вот, этот парадокс заключался в том, что в первых двух из названных мы потерпели поражение, а в матче с "Зарей" выиграли благодаря стандартным ситуациям, над которыми работали с августа месяца. Обычно такие ситуации и приходят тогда, когда футболисты очень мотивированы и сконцентрированы. Тогда "стандарты" и работают.

- В отличие от осенней части сезона в заявке ЛНЗ зимой появилось сразу шесть иностранных игроков, пять из которых играли в главной команде весной. В какой степени курс на легионеров себя оправдал?

- Я обычно придерживаюсь правил не комментировать действия руководства.

- Насколько интернационал ЛНЗ в составе камерунца Молло Бессалы, кабоверца Эйнела Роча Суареша, косоваров Хайдина Салиху, Мухаррема Яшари, люксембуржца Оливье Тилля разнообразил игру в весенней части сезона?

Он не разнообразил. Когда футболисты приходили, это я охарактеризовал бы фразой с привлечением, возможно, несколько грубого слова – разношерстная группа игроков. То есть с разным опытом, в разной степени готовности, с разным пониманием футбола – со всем разным! К тому же, с общением на разных языках. Хотя единственным объединяющим моментом было то, что все они разговаривали по-английски. Таково было мое требование. Так вот, как бы то ни было, а разные школы, в которых росли наши легионеры, все же накладывали отпечаток. Каждый привносил свой менталитет, свое понимание игры. И в этой ситуации главным было не разнообразить игру, а привести всех футболистов к общему знаменателю. Чтобы команда начала звучать как единый оркестр и играла, как одно целое. Очень важно найти сочетание игроков. И мы это делали, отыскивая сочетание и в опорной зоне, и в линии атаки. Даже вратарскую позицию кадрово исследовали.

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Для меня было четко понятно, что после осеннего рывка ЛНЗ не вылетит из Премьер-лиги. Я сказал руководству, что даже с теми игроками, которые остались в команде, мы "плюс-минус" набрали столько же очков. Понятно, что было бы нам легче, ведь команда уже была управляемой и выглядела как единый механизм. Введение в ее ряды девяти новичков – это очень много. При том разговоре говорил о том, почему на создание команды дается три сезона. Так что в большей степени по теории менеджмента управления предполагается привлечение не более трех игроков. В этом случае это лишает риска падения качества игры и позволяет быстро адаптироваться. Но повторюсь: не больше трех. Потому что у меня был подобный опыт и в Казахстане, и в Украине. Этому, кстати, когда-то учили в ВШТ в советское время. Там подобные вещи не с потолка ведь брали, согласитесь.

- Помнится, Мухаррем Яшари стал автором хет-трика в спарринге тогдашнего его клуба, косовской "Дриты" с одесским "Черноморцем", который проходил в январе на тренировочном сборе в Турции. Случайно не тогда ли ЛНЗ обратить на него внимание?

- Случайно – именно тогда (улыбается). Все совпало. Наши представители были на том матче и отметили этого игрока.

- А как оказался у вас Оливье Тилль, уже имевший опыт выступлений в Украине, удачно играя в "Ворскле"?

– Я вам так скажу: это достаточно неплохая работа спортивного директора Евгения Тарасенко. Комплектование команды на этом этапе – процентов на 95 его заслуга.

– В разгар второго круга ЛНЗ стал чаще радовать болельщиков, чем огорчать. Чем объясните стабильность в наборе очков?

- Объяснил бы двумя моментами. Повторюсь: в начале весенней части сезона, после матча с "Кривбассом", в котором мы уступили 0:3, у нас состоялся разговор с руководителями клуба. Я им объяснил, что если мы условно за неделю до возобновления чемпионата собираем команду, то ни у одного из футболистов нет багажа предсоревновательной работы. То есть, всю эту работу они проводили кто где – одни в клубах, другие на отдыхе, третьи еще где-то. Не было того, что могло бы приводить команду к общему знаменателю. Мне тогда задали вопрос в лоб: сколько нам нужно ждать? Ответил: если повезет, то этот период будет короче, если нет, минимум двенадцать недель. Отправной же точкой для ЛНЗ в этом году стала восьмая неделя, когда мы сыграли матч с киевским "Динамо". Это значит, что мы шли с опережением графика на 30 процентов. В завершившейся вничью игре с "Динамо", 1:1, абстрагируюсь от результата, ведь сначала повезло нам, а в концовке – киевлянам. Мы этот поединок могли как выиграть, так и проиграть. Но именно те данные, которые мы получили по GPS – по набегу, скоростной работе, объему и т.д. позволили заметить, что команда уже сделала первый шаг и перешла на другие режимы работы. Уже тогда сказал об этом тренерскому штабу. Хотя Александр Грановский мне возражал: мол, как вы так можете говорить – это ведь киевское "Динамо", где все играют! Ответил ему: нет, я вижу, как меняется качество игры и как все это отражается в действиях игроков на футбольном поле. Они даже двигаются по-другому! Единственным нюансом в этот период было поражение от "Шахтера", которое стало следствием ошибок. А еще из-за таких же ошибок был проигрыш "Оболони".

К тому времени наша команда вроде бы была менее мотивированной, ведь задачу сохранения прописки в Премьер-лиге решили. Как раз именно с немотивированной командой и труднее всего работать. Нужно же находить новую мотивацию. Так что упомянутое поражение дало нам новую мотивацию, заставило подумать о престиже. Хотя мы не заслуживали максимальной потери очков в этом матче. Особенно, если учитывать, как мы играли во втором тайме. А потом, когда уступили "Оболони", сказал своим футболистам: для вас есть две новости, одна из которых плохая. Они поинтересовались, какова плохая новость? Ответил, что чемпионат еще не завершился, и нам нужно обязательно брать очки. У нас тогда было в активе 32, и в случае неблагоприятных итогов ЛНЗ мог попасть в переходные матчи. "Это меня не устраивает, – сказал тогда ребятам. – Я всегда смотрю только вверх". И перед матчем с "Колосом", если все сложится хорошо, были даже шансы зацепиться за шестое место. А уже после этого сказал, что нашим максимальным результатом может стать седьмая позиция. Честно говоря, эту цель мне даже никто не озвучивал. Сам поставил перед игроками такую ​​задачу. И хорошо, что это удалось воплотить в жизнь. После упомянутого поединка в Киеве нашей командой было сыграно семь матчей, в которых одержали пять побед. Это достаточно хороший результат.

– Возвращение зрителей на трибуны хотя бы в ограниченном количестве вас тешит?

- Не то, что тешит... Здесь все гораздо глубже. Я всегда говорил, что зрители – это душа футбола. Без них – никак. Футбол теряет свою привлекательность, когда нет болельщиков. Впервые мы с этим столкнулись, когда был Соvid-19, а сейчас – из-за войны. И вот представьте: ЛНЗ должен был играть с "Полесьем". Вечер, ярко светят прожекторы, на трибунах болельщики… И ты чувствуешь: вот он, вернулся футбол! Профессиональный футбол! Разумеется, стадион неполный, а зрителей лишь ограниченное количество в соответствии с разрешением военных и властных структур. Но это ажиотаж, уникальная атмосфера. Футболисты всегда играют для болельщиков. Так было всегда, и никто меня в чем-нибудь другом не убедит.

– На что руководство клуба будет нацеливать ЛНЗ в новом сезоне?

- О новом сезоне пока рано говорить. Ведь будущее еще не определено. Решение о продлении контракта (он действует до 30 июня) со мной и моим тренерским штабом не принято.

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