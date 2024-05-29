Плей-офф за выход в УПЛ. Эпицентр – Верес 1:1. Замены Шандрука сработали

Сегодня в Киевской области на стадионе "Левый берег" состоялся первый матч плей-офф за место в УПЛ между "Эпицентром" и "Вересом". Отметим, что стадион "имени Тонкочеева" пока не получил аттестат для проведения матчей уровня УПЛ. Это хорошая новость для ровенского коллектива, ведь подопечные Нагорняка дома играют мощно. "Эпицентр" стал первым клубом из Хмельницкой области, который сыграет матчи плей-офф за право участия в УПЛ.

"Эпицентр" завершил сезон в Первой лиге на четвертом месте и по праву получил шанс побороться за повышение в классе. Это неуступчивая команда, против которой всем непросто играть. "Верес" занял тринадцатое место и УПЛ и заслуженно считался фаворитом этого двухматчевого противостояния.

Футбольные пути "Эпицентра" и "Вереса" ранее пересекались один раз в рамках Кубка Украины. В конце августа прошлого года коллектив из Ровно победил 3:1.

С первых минут гости прогнозированно взяли мяч под свой контроль, но создать проблемы защите "Эпицентра" им не удавалось. В позиционном футболе почти ничего не получалось у "Вереса". Однако на 14-й минуте коллектив из Каменец-Подольского мог сам себе привезти проблемы. Мороз отдал мяч на Шастала, но Дмитрий из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

Подопечные Нагорняка сознательно отдали мяч соперникам и надеялись на быстрый выход в атаку. Перед игрой "Верес" считался фаворитом, но на поле этого не было видно.

На 28-й минуте представитель Первой лиги вышел вперед. Мороз решился на удар из-за пределов штрафной и мяч с рикошетом от Вовченко залетел в дальний угол – 0:1. Этот гол придал номинальным хозяевам уверенность в своих силах. После шикарной передачи Стеня должен был забивать Кравчук, но Богдан Когут спас "Верес" от очень больших проблем.

Подопечные Нагорняка качественно переходили с защиты в заключительную треть поля. Коллектив из Ровно разочаровал. Кроме удара Шастала нечего вспомнить. В центре поля футболисты "Вереса" проигрывали борьбу и давали много свободных зон соперникам. Очень хороший первый тайм для "Эпицентра". Представители Первой лиги сыграли смело.

Второй тайм начался с большого количества борьбы в центре поля. С конструктивом были очень большие проблемы у "Вереса", но стоит отдать должное подопечным Нагорняка, которые максимально тщательно разобрали сильные стороны соперника. Футболисты "Эпицентра" не прижимались к своим воротам, а пытались при первой возможности выбегать в атаку. Не было заметно, за счет чего сегодня хотят забивать гости, а вот футболисты "Эпицентра" постоянно держали в напряжении защитников команды из Ровно.

На 67-й минуте стандарт мог принести гостям удачу, но Владислав Мороз вынес мяч с линии ворот после удара Банады. Могли из ничего забить представители УПЛ, но повезло. Во второй половине тайма футболисты "Вереса" добавили в активности и достигли своего на 80-й минуте. Морозко с углового подал на ближнюю стойку, а Гайдучик головой переправил мяч в ворота – 1:1.

Футболисты "Эпицентра" откровенно устали, и им было очень непросто на заключительных минутах. Однако они все же удержали ничью. Все решится в воскресенье в Ровно.

Плей-офф. Игра за выход в УПЛ. Первый матч

"Эпицентр" - "Верес" 1:1

Голы: Мороз (28) - Гайдучик (80)

Предупреждение: В. Крыстин (36), Кравчук (45+1). Дахновский (52)

"Эпицентр": Чернобай, Мороз (Алибеков, 77), Григоращук, В. Крыстин (Жмуйда, 75), Климец, Липовуз, Миронюк (Полюлях, 75), Беженар (Глущук, 83), Стень, Бендера (Ляшенко, 75), Кравчук

"Верес": Когут, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Кухарук (Банада, 46), Яго, Шастал (Шарай, 73), Дахновский (Шестаков, 87), Мрвальевич (Гайдучик, 46)