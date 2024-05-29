Стала известна дата выхода игроков Ворсклы из отпуска

Сразу после заключительного тура УПЛ сезона 2023/2024 футболисты основного и юношеского составов "Ворсклы" ушли в отпуск.

Отдыхать будут чуть больше месяца, а затем в один день, 24-го июня, соберутся в Полтаве, где и стартует первый этап подготовки к сезону 2024/2025.

Сплошного релакса для футболистов не предвидится, ведь традиционной индивидуальной работы по тренерскому плану никто не отменял. Из отпуска все должны выйти в оптимальных кондициях для старта так называемого втягивающего сбора.

По окончании сезона покинул команду нападающий Руслан Степанюк. Очевидно, что усиление именно этой на сегодня вакантной позиции и будет приоритетной трансферной целью тренерского штаба Сергея Долганского.

В то же время, попрощались с юношеским составом ребята, которые в следующем сезоне не смогут выступать за "Ворсклу" U-19 из-за возрастного ценза: голкипер Дмитрий Ященко, капитан Станислав Прус, а также Даниил Изотов, Дмитрий Черныш, Илья Корсун, Тарас Галас и Владислав Островский.

О кадровых новостях и запланированных спаррингах в период летнего межсезонья станет известно несколько позже.