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Спортдир Руха: Конечно, хочется сохранить лидеров на следующий сезон

Премьер-лига

К игрокам есть интерес со стороны европейских клубов

Спортдир Руха: Конечно, хочется сохранить лидеров на следующий сезон

Фото: ФК Рух

Новина українською

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий высказался относительно потенциальных трансферов лидеров команды в европейские клубы.

- Много пишут о лидерах "Руха". Что Слюбиком интересуется "Бенфика", Сапугой - "Шахтер" и "Динамо", Квасница тоже на радарах топ-клубов. Есть ли уже какая-то конкретика?

- Скажу честно, интереса к нашим игрокам со стороны других клубов очень много. Люди звонят, интересуются, в том числе напрямую футболистам и их агентам. Хочется, чтобы ребята не обращали внимания на слухи и полностью отдавались игре и своему развитию.

Очень приятно, что к нашим игрокам есть интерес со стороны грандов европейского футбола. Я уверен, что в будущем они будут прославлять Украину за рубежом. Конкретно о каком-то клубе пока рано говорить, переговоры есть, но они еще на начальном уровне.

Хочется, чтобы карьера наших игроков развивалась правильно, и они переходили в сильные чемпионаты, а не в МЛС или ОАЭ, чтобы просто заработать деньги.

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- Я правильно понял, что лидеры "Руха" остаются в команде на следующий сезон?

- Точного ответа пока нет, сейчас межсезонье и к нашим игрокам есть большой интерес. Мы не хотим просто продать, а хотим найти такой клуб для наших воспитанников, где они будут и дальше развиваться. Конечно, хочется сохранить лидеров на следующий сезон. Я считаю, им еще есть над чем работать.

- Вацко когда-то говорил, что "Рух" оценивает Сапугу и Слюбика в 7 миллионов каждого. Это правда?

- Я не хочу комментировать каждое высказывание Вацко, Цыганыка и других инсайдеров. Скажу так: мы оцениваем наших футболистов высоко и они стоят больших денег. Но продать их сейчас не является целью для "Руха". Мы хотим, чтобы они созрели, были готовы ментально ехать за границу и готовы к основе, а не мариновались в запасе. Хороший пример - Забарный, который в юном возрасте играет важную роль в "Борнмуте" и сборной Украины, - сказал Лапицкий.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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