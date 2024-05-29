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Обнародованы стартовые составы на матч Эпицентр - Верес
Первый матч плей-офф за место в УПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня, 29 мая, состоится первый матч плей-офф за право играть в УПЛ, в котором встретятся "Эпицентр" и "Верес". Уже известны стартовые составы на игру:
"Эпицентр": Чернобай, Мороз, Григоращук, Кристин, Климец, Липовуз, Миронюк, Беженар, Стень, Бендера, Кравчук,
Запасные: Жмурко, Бушняк, Жмуйда, Козловский, Глущук, Ляшенко, Полюлях, Алибеков.
"Верес": Когут Б, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Кухарук, Яго, Шастал, Дахновский, Мрвалевич,
Запасные: Ющишин, Кулик, Гакман, Жулио, Шевченко, Банада, Годя, Шарай, Гайдучик, Янаков, Шестаков, Балан.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.
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