Премьер-лига
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Всего 5 кандидатов. Динамо запустило голосование за лучшего игрока месяца
Уже можно голосовать
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего футболиста по итогам мая.
На эту награду номинированы пять игроков, среди которых: Андрей Ярмоленко, Георгий Бущан, Назар Волошин, Денис Попов и Николай Шапаренко.
В этом месяце киевляне провели 5 матчей: победа над "Вересом" (3:0), "Колосом" (5:0), "Кривбассом" (3:1) и "Рухом" (2:1), а также поражение от "Шахтера" (0:1).
Болельщики смогут отдать свой голос в официальном Telegram-канале клуба.
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