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Всего 5 кандидатов. Динамо запустило голосование за лучшего игрока месяца

Премьер-лига

Уже можно голосовать

Всего 5 кандидатов. Динамо запустило голосование за лучшего игрока месяца

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего футболиста по итогам мая.

На эту награду номинированы пять игроков, среди которых: Андрей Ярмоленко, Георгий Бущан, Назар Волошин, Денис Попов и Николай Шапаренко.

В этом месяце киевляне провели 5 матчей: победа над "Вересом" (3:0), "Колосом" (5:0), "Кривбассом" (3:1) и "Рухом" (2:1), а также поражение от "Шахтера" (0:1).

Болельщики смогут отдать свой голос в официальном Telegram-канале клуба.

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Андрей Ярмоленко Георгий Бущан Динамо (Киев) Николай Шапаренко Денис Попов Назар Волошин
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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