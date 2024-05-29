Всего 5 кандидатов. Динамо запустило голосование за лучшего игрока месяца

"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего футболиста по итогам мая.

На эту награду номинированы пять игроков, среди которых: Андрей Ярмоленко, Георгий Бущан, Назар Волошин, Денис Попов и Николай Шапаренко.

В этом месяце киевляне провели 5 матчей: победа над "Вересом" (3:0), "Колосом" (5:0), "Кривбассом" (3:1) и "Рухом" (2:1), а также поражение от "Шахтера" (0:1).

Болельщики смогут отдать свой голос в официальном Telegram-канале клуба.