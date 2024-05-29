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Эпицентр побеждает Верес после первого тайма. Видео гола Мороза

Премьер-лига

Команда УПЛ проигрывает

Эпицентр побеждает Верес после первого тайма. Видео гола Мороза

Фото: ФК Епіцентр/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершился первый тайм матча плей-офф за место в УПЛ между командой Первой лиги "Эпицентр" и представителем элиты "Вересом".

Неожиданно пока побеждает "Эпицентр". Эффектный гол благодаря рикошету забил Владислав Мороз.

UA-Футбол проводит текстовую трансляцию матча.

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