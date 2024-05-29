Премьер-лига
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Эпицентр побеждает Верес после первого тайма. Видео гола Мороза
Команда УПЛ проигрывает
Фото: ФК Епіцентр/Автор - невідомий
Завершился первый тайм матча плей-офф за место в УПЛ между командой Первой лиги "Эпицентр" и представителем элиты "Вересом".
Неожиданно пока побеждает "Эпицентр". Эффектный гол благодаря рикошету забил Владислав Мороз.
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