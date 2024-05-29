Желько Любенович: Вся Украина хотела, чтобы Минай остался в УПЛ

Когда в ноябре 2023-го года Желько Любенович возглавил "Минай", мало кто верил, что закарпатцы способны будут навязать борьбу во второй части сезона. Опирались на отсутствие опыта у тренера, потом критиковали за подбор игроков и не давали шансов из-за маленького бюджета. Однако, за шесть месяцев ситуация существенно изменилась.

"Минай" если не полюбили, то ему точно начали симпатизировать. Команда в весенней части чемпионата набрала втрое больше очков, чем имела до зимней паузы (6 и 19 соответственно). Закарпатцы выдали рекордную для себя 10-матчевую забивную серию, и заставили под другим углом посмотреть на целый ряд своих игроков, которых теперь в поле зрения держат представители УПЛ.

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Перед короткими двухнедельными для "Миная" "каникулами" мы успели пообщаться с главным творцом если не футбольного чуда, то все же феноменального минайского перевоплощения – сербским специалистом Желько Любеновичем.

- Господин Желько, о чем вы подумали, когда в Кривом Роге прозвучал финальный свисток?

- Несмотря на то, что команда понизилась в классе – вылетела в Первую лигу, я все равно был доволен весенней частью чемпионата в исполнении своих подопечных. Благодаря этим футболистам, которые хотели прогрессировать, которые хотели работать, слушать, мы добились хороших результатов и до конца сохраняли шанс остаться в УПЛ. Нам не хватило совсем немного.

Все равно я очень доволен тем, как команда играла, работала, и как клуб развивался в этот период. Думаю, плюсов в "минайской весне" больше, чем минусов.

- Вы где-то согласны, что заканчивать сезон игрой против "Кривбасса" – это, наверное, худший из всех вариантов для "Миная"?

- Да, согласен. Мне кажется, нам легче было бы противостоять даже действующему чемпиону – "Шахтеру" или же серебряному призеру "Динамо". Они на игры 30-го тура выставили резервные составы. Это все равно были сильные футболисты, талантливые. Но, по моему мнению, против них, с учетом сыгранности и мотивации соперника, нам было бы легче. "Кривбасс" так делать не стал. Для нас – к сожалению. Против такого сильного соперника с сильнейшими игроками команды в основном составе шансы у нас были небольшие. Разница в классе очень большая между "Кривбассом" и "Минаем". Это понимает вся футбольная Украина. Однако мы все равно пробовали навязать борьбу и достичь результата, который помог бы нам остаться в УПЛ. Правда, сделать этого не удалось. Сил не хватило.

- Вы увидели отчаяние в глазах футболистов в раздевалке? Спрашиваю, потому что ряд футболистов должны были бы покинуть команду независимо от итогового результата.

- Да, я видел ее. После игры вся команда очень расстроилась. Все хотели оставить "Минай" в Премьер-лиге. Даже те игроки, которые уже где-то понимают, что с большой вероятностью покинут клуб летом, о чем вы сказали. Искренне надеюсь, что эти футболисты получат достойные предложения и останутся в высшей лиге. Они этого заслуживают.

Да, временно "Минай" станет слабее. Но я уверен, что мы найдем замены игрокам. И как это нам удалось зимой – построим команду с "нуля" и, так же, как и весной, продемонстрируем хороший результат уже в Первой лиге.

- Как лично вы оцениваете тренерский дебют Желько Любеновича?

- Откровенно говоря, если бы до моего прихода в "Минай", мне кто-то бы сказал, что мне удастся добиться такого результата – я бы не поверил. Поэтому, я очень доволен. Очень. Нашу команду в Украине полюбили, много болельщиков появилось за пределами Закарпатья. И это действительно радует меня. Я чувствовал эту поддержку, видел ее проявление в комментариях. Мне писали об этом сторонники других команд. Я сам видел, как изменилось настроение наших болельщиков. Зимой было больше негатива, уныния. А даже после результата игры с "Кривбассом" я прочитал много комментариев с поддержкой. Это очень приятно.

Я впервые столкнулся с игровой схемой "3-5-2". Во время игровой карьеры мне не приходилось самому играть по такой схеме. Максимум – два матча так сыграли команды, цвета которых я защищал. Очень мало знал об этой схеме. Но не испугался. Изучал ее, играли по этой схеме и действительно она принесла нам самый большой "плюс" за эти полгода. Только мы в Украине играли по такой схеме, и соперникам трудно было против нас.

Считаю, что моя карьера пошла в правильном направлении. Повторюсь – несмотря на наш вылет в Первую лигу.

- Объясните феномен "Миная". Думаю, можно спокойно найти объяснение, как "Минай" в ранге аутсайдера одолел "Металлист 1925". Как команда обыграла "Черноморец" дома. Но что произошло в играх против "Ворсклы" и "Колоса"? Здесь уже трудно подобрать слова.

- Феномен в том, что мы очень долго работали с футболистами над тактикой, игровой дисциплиной, психологией. Очень много было индивидуальных бесед. Это все и есть составляющие нашего "секрета". "Минай" демонстрировал яркий футбол. О нас говорили больше, чем о бронзовом призере.

То, что меня больше всего порадовало – вся Украина хотела, чтобы "Минай" остался в УПЛ.

- О "Минае" действительно было много разговоров. Но были и не комплиментарные. Зимой сразу отправили в Первую лигу, критиковали кадровые изменения, не воспринимали всерьез в течение первых весенних туров, несмотря на то, что команда начала набирать очки. А потом еще и возник скандал, связанный с игрой против "Динамо". Как этот негативный фон влиял на Вас и команду?

- Действительно, с первого дня как я возглавил команду, начались неприятные разговоры. Добавилось их после того, как мы начали комплектовать команду, потом, когда начала распространяться информация о нашем наименьшем в Лиге бюджете. А какие коэффициенты давали на нас букмекеры? 14, 15 были. Но для нас это было лишь дополнительной мотивацией. В нас не верили, а мы росли и развивались. В нас никто не верил. Но верил я. И это главное. О части игроков, которых мы пригласили, до старта второй части чемпионата мало кто слышал. А я видел в них качества, видел, что они способны помочь этой команде. И это главное. Тренеры до меня в этих футболистах ничего не видели. А мне это удалось. Каждый футболист "Миная", независимо от игрового времени в весенней части, продемонстрировал, что заслуживает играть в УПЛ.

- Было ли на вас другого рода давление – в плане подбора основной обоймы? Ведь вы оставили на скамейке двух опытных футболистов. Сначала на скамейке запасных оказался едва ли не лучший игрок прошлого сезона Александр Бандура, а затем и "второй капитан" Дмитрий Немчанинов.

- Я никогда не заглядываю футболисту в "паспорт". Для меня не имеет значения, сколько игроку лет. Я учитываю только отношение к тренировкам. И какой у него прогресс, как он воспринимает информацию от тренерского штаба.

Возьмем в качестве примера Евгения Скибу. Могу признаться, что зимой мы не хотели его брать. Это откровенно. Оставили, потому что было место в командном ростере и он нужен был для необходимого количества футболистов во время тренировок. Но с каждым днем я видел в нем прогресс. И в итоге он стал одним из главных игроков нашей защитной линии. Тоже самое касается других футболистов, которые хотели чего-то достичь и демонстрировали это. Они постоянно прогрессировали. И это существенно облегчило нам работу.

- Кто из игроков "Миная" под вашим руководством достиг наибольшего прогресса?

- Александр Кемкин. Раньше его даже видно не было рядом с Александром Бандурой. О нем не говорили, он не имел игровой практики. Здесь стоит отметить "вклад" Бандуры, который ушел из команды на время, а потом вернулся. Так Кемкин получил свой шанс. А в итоге он уже не дал возможности хорошему, опытному голкиперу вернуться в основу. Конечно, стоит отметить Скибу, о котором я уже сказал.

- В первом спарринге "Миная" с "Рухом" Кемкин допустил грубую ошибку – "наварил" при выходе из ворот и оставил команду в "меньшинстве". Но Ваше решение было неизменным – Александр продолжил играть и зарабатывать баллы на должности основного вратаря.

- Не поверите – я обрадовался, что он ошибся уже в первой игре. Я знал, если он так оступится в контрольном матче, то не повторит этой же ошибки в матчах официальных. На ошибках учатся. Поэтому в дальнейшем я не сомневался, что именно Кемкин станет основным вратарем.

- А что вы сделали с Артуром Ременяком? Футболист, который играл на позиции правого защитника и не имел игровой практики, в весенней части забил пять голов как второй основной нападающий.

- Кстати, забыл отметить Артура, когда говорил о Кемкине и Скибе. Ременяк тоже продемонстрировал один из самых больших прогрессов в нашей команде.

Что сделали? Сначала мы нашли его позицию – нападающий. Это первый шаг. Второй – он очень умный, скромный парень, который стремился развиваться. И он достиг хорошего результата. Находится сейчас в хорошей форме. Очень доволен им. Ременяк – это тот случай, когда я буду доволен, если он получит предложение от клуба УПЛ, и буду рад, если нам удастся его сохранить.

- Лучший матч "Миная" по Вашему мнению…

- С "Колосом", когда мы выиграли дома со счетом 3:2. 100 процентов. Впервые в матче чемпионата у нас было преимущество во владении мячом – 57 на 43 процента. Впервые мы полностью контролировали игру, полностью переиграли соперника. И это несмотря на то, что по фамилиям, ковалевцы значительно превосходят "Минай". Несмотря на то, что мы дважды оказывались в роли догоняющих, я ни на минуту не сомневался, что нам удастся победить. Действительно, в этом матче я получил наибольшее удовольствие от игры своей команды.

- А в каких играх "Минай" мог, но все же недобирал "свои" очки?

- Навсегда останется отчаяние от того, что мы не взяли свое в матчах против главных конкурентов – "Оболони" и "Вереса". В первом случае имели численное преимущество и счет 1:0 в нашу пользу. Во втором – также именно мы открыли счет. Должны были в этих матчах побеждать. Но из-за нехватки опыта в этих встречах мы набрали лишь одно очко.

- Мне очень понравился второй тайм в исполнении "Миная" в игре с "Динамо". Тогда против одного из сильнейших соперников закарпатцы создали немало моментов.

- Не знаю, какой мог бы быть итоговый счет, поскольку до перерыва "Динамо" реализовало далеко не все свои возможности. Но именно об игре после перерыва я согласен – был шанс сравнять и возможно, все сложилось бы иначе. Эта встреча продемонстрировала, что мы можем играть против любого соперника на равных, если команда перестанет бояться более статусные клубы и со страхом смотреть на фамилии соперников на футболках.

- Эта проблема актуальна? Игроки "Миная" боятся фаворитов?

- Была актуальна в начале второй части. Был страх и в играх с "Оболонью", и "Вересом". Также могу к этому списку отнести "Зарю". Та игра была полностью провалена. Если бы ребятам удавалось действовать на поле так, как мы договариваемся в раздевалке, мы бы достигали чаще положительных результатов. Как только футболисты начинали бояться и теряли веру в себя – мы проигрывали.

Конечно, можно сейчас говорить о том, что мы могли набрать больше очков. Но грех жаловаться – у нас "плюс" 19 пунктов к осеннему достижению в шесть очков. Мы завершили именно весеннюю часть соревнований в верхней части турнирной таблицы. Но это уже неважно. Это просто демонстрация того, что команда прогрессировала.

- Вы можете назвать игрока, с которым не хотите работать в следующем сезоне, поскольку он на 100 процентов должен выступать исключительно в УПЛ?

- Могу назвать много фамилий. Точно не одного. Кемкин, Скиба, Чуев, Прокопчук... У Кирилла была травма, он пропустил определенный период, Витенчук, Петько, Вакула. Владислав на 100 процентов – игрок УПЛ. Он может усилить любую команду. Я в этом уверен. Далее Кораблин, Ременяк, Устименко, Семотюк. Кого я еще не назвал? Просто можно взять наш основной состав и это будет список игроков, которые способны играть в командах УПЛ. Конечно, речь о клубах разного уровня. Но если ребята получат предложения – их потенциальные покупатели точно не ошибутся в выборе.

- Если не ошибаюсь, Прокопчук стал единственным игроком прошлой зимой, которого подписали без просмотра. И это было именно Ваше желание усилиться этим центральным защитником. Как Вам удалось с первой попытки угадать с выбором футболиста без опыта выступлений в УПЛ?

- До того как Кирилл получил травму, он был нашим лидером в обороне. К сожалению, после повреждения он провел еще два матча и так и не набрал оптимальные кондиции. Мы действительно угадали с этим футболистом и очень приятно работать с ним. Большой профессионал. Если он не пойдет на повышение, он точно поможет "Минаю" в следующем сезоне.

- Вы со страхом ждете лета? В принципе, оно для Вас и команды уже наступило в плане подготовки к следующему сезону. Учитывая слухи и информацию об интересе различных клубов к вашим подопечным, "Минаю" возможно придется второй раз подряд с "нуля" формировать команду.

- Поверите или нет – с радостью жду летние сборы, новых футболистов. Как и зимой будем пытаться сделать из них профессионалов, которые будут демонстрировать аналогичные весной результаты. Я не боюсь этого. Я готов к этой работе. Не сомневаюсь, что у нас все получится.

- Уже говорили с руководством относительно следующего сезона? Возможно, были озвучены пожелания, определенные задачи?

- Пока решаем, кто покинет команду, а кто уйдет. Нам нужно сейчас искать футболистов, которые помогут нам достойно выступать в Первой лиге.

- После такого яркого тренерского старта, не имеете ли вы соблазна уйти из "Миная"? Также на повышение.

- Я нахожусь где-то в похожей с футболистами ситуации. Если по мне будет предложение – начнем обсуждение с руководством. У меня есть действующий контракт с "Минаем" и все мои мысли сейчас о "Минае" и летних сборах. Но если я получу предложение, конечно мне будет приятно. Это нормально. Будем разговаривать тогда с президентом и спортивным директором. Я совсем не расстраиваюсь из-за работы в Первой лиге. Есть контракт, нужно его выполнять и добиваться положительных эмоций болельщиков – побеждать на поле.

- Эта весна действительно оставила Вам и "Минаю" больше именно положительных эмоций?

- Именно так. Очень много положительных эмоций. А знаете, что меня радует больше всего? То, что "Минай" – одна семья. Все радуются нашим успехам. Я говорю и о менеджменте, и об игроках, и о работниках стадиона, и о наших болельщиках. Надеюсь, что в Первой лиге эта атмосфера сохранится и на трибунах нашего стадиона не будет пустых мест во время игр.

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