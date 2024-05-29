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Оболонь - Левый Берег: известны стартовые составы на матч плей-офф

Премьер-лига

Еще одна игра за место в УПЛ

Оболонь - Левый Берег: известны стартовые составы на матч плей-офф

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

В 18:00 на киевском стадионе "Оболонь-Арена" состоится еще одна игра за место в УПЛ в следующем сезоне.

Главные тренеры Валерий Иващенко и Валерий Первак определились со стартовыми составами.

"Оболонь": Рыбка – Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Мединский, Мороз, Черненко, Груша, Суханов, Краснопир

"Левый берег": Механов – Сидней, Слотнюк, Самар, Спиваков, Дедух, И. Когут, М. Когут, Синица, Сухоручко, Астахов

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Первая лига Оболонь (Киев) УПЛ Украинская Премьер-лига Левый берег (Киев)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Сапожников
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