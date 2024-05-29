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Оболонь - Левый Берег: известны стартовые составы на матч плей-офф
Еще одна игра за место в УПЛ
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В 18:00 на киевском стадионе "Оболонь-Арена" состоится еще одна игра за место в УПЛ в следующем сезоне.
Главные тренеры Валерий Иващенко и Валерий Первак определились со стартовыми составами.
"Оболонь": Рыбка – Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Мединский, Мороз, Черненко, Груша, Суханов, Краснопир
"Левый берег": Механов – Сидней, Слотнюк, Самар, Спиваков, Дедух, И. Когут, М. Когут, Синица, Сухоручко, Астахов
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Александр Сапожников
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