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В Кривом Роге состоялась церемония награждения ФК Кривбасс бронзовыми медалями УПЛ

Премьер-лига

Долгих 25 лет Кривой Рог был без медалей (с)

В Кривом Роге состоялась церемония награждения ФК Кривбасс бронзовыми медалями УПЛ

fc kryvbas

Новина українською

В Кривом Роге состоялась торжественная церемония награждения команды "Кривбасс" бронзовыми медалями чемпионата Украины.

Болельщики имели возможность пообщаться со своими кумирами в неформальной атмосфере, взять автографы и сделать памятные селфи.

"Хочу поздравить всех с этим достижением. Долгих 25 лет Кривой Рог был без медалей. И вот снова бронза. Но, честно говоря, мы с ребятами хотели занять место еще выше. Будем работать, чтобы поднять эту планку в следующих сезонах. Всех с победой! Но наша самая главная победа еще впереди. Победа Украины, победа ВСУ", - подчеркнул главный тренер "Кривбасса“ Юрий Вернидуб.

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"Спасибо всем. Ребятам, которые сейчас на фронте, которые дали нам эту возможность, чтобы мы провели этот чемпионат. Спасибо нашему родному городу, у которого 25 мая День Рождения, спасибо ему за поддержку. Когда мы объединены мы сможем победить любого врага. Враг у нас сейчас один, и мы все это понимаем. Спасибо нашей команде, которая в такое тяжелое время работала и росла", - подчеркнул президент ФК "Кривбасс“ Константин Караманиц.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Константин Караманиц
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Источник:
fc kryvbas
Опубликовал: Екатерина Власова
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