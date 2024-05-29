В Кривом Роге состоялась церемония награждения ФК Кривбасс бронзовыми медалями УПЛ

В Кривом Роге состоялась торжественная церемония награждения команды "Кривбасс" бронзовыми медалями чемпионата Украины.

Болельщики имели возможность пообщаться со своими кумирами в неформальной атмосфере, взять автографы и сделать памятные селфи.

"Хочу поздравить всех с этим достижением. Долгих 25 лет Кривой Рог был без медалей. И вот снова бронза. Но, честно говоря, мы с ребятами хотели занять место еще выше. Будем работать, чтобы поднять эту планку в следующих сезонах. Всех с победой! Но наша самая главная победа еще впереди. Победа Украины, победа ВСУ", - подчеркнул главный тренер "Кривбасса“ Юрий Вернидуб.

"Спасибо всем. Ребятам, которые сейчас на фронте, которые дали нам эту возможность, чтобы мы провели этот чемпионат. Спасибо нашему родному городу, у которого 25 мая День Рождения, спасибо ему за поддержку. Когда мы объединены мы сможем победить любого врага. Враг у нас сейчас один, и мы все это понимаем. Спасибо нашей команде, которая в такое тяжелое время работала и росла", - подчеркнул президент ФК "Кривбасс“ Константин Караманиц.

