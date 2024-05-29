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Вересу удалось сравнять счет в матче с Эпицентром благодаря угловому

Премьер-лига
Обновлено

Гол забил Николай Гайдучик

Вересу удалось сравнять счет в матче с Эпицентром благодаря угловому

Фото: НК Верес/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вересу» в конце матча плей-офф УПЛ с "Эпицентром" все же удалось сравнять счет и избежать поражения.

Команда из Ровно на 80-й минуте заработала угловой, Евгений Морозко выполнил подачу, а Николай Гайдучик точно пробил головой – 1:1.

Ранее в первом тайме "Эпицентр" вышел вперед благодаря голу Мороза.

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