"Идея в том, что у нас есть двое ворот и мы хотим добраться до противоположных как можно быстрее". Новый тренер Полесья Ашур рассказал о своем видении футбола

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал о том, какой хочет видеть игру команды в следующем сезоне, кто из тренеров присоединится к тренерскому штабу "волков" и кто из специалистов продолжит работу с командой.

"Я понимаю, что у игры в футбол есть свои правила и законы, которые были установлены уже много лет назад. С того момента они только эволюционировали. У этой игры есть определенные требования. И во время моего определенного опыта предыдущего, я столкнулся с контекстом, где речь идет не о моих личных желаниях, или желаниях людей вокруг, или желаниях игроков, а о требованиях игры. Можем ли мы соответствовать требованиям игры в каждом эпизоде, когда мы выходим на поле, когда мы пытаемся выиграть игру в конечном итоге. И это возвращает нас к природе игры, к ее неопределенности. То есть, к тому, как мы можем подготовиться к неопределенным моментам в игре. На доске, на макете это сделать нельзя, это физически нереально. Поэтому руководствоваться я буду принципами игры, намерениями".

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"Первая идея – чтобы игра была структурирована. И идея в том, что у нас есть двое ворот и мы хотим добраться до противоположных как можно быстрее. Если это может произойти и мы можем использовать эту возможность, мы это будем использовать: как можно быстрее, агрессивно, чтобы не оставить ни одного шанса сопернику нам помешать. Но так не работает всегда – соперники будут нам мешать. Соперники могут играть у своих ворот. Тогда нам нужно искать другой путь, потому что этот путь будет закрыт. Заставлять соперника потерять в какой-то момент уверенность в своих перестройках и дать нам это небольшое пространство, чтобы использовать его. Это может произойти в одной и той же игре. Но какой она бы ни была, у нас будет одно намерение – это добраться до ворот, сыграть вперед, быть проактивными. Независимо от того, кто этот игрок по позиции, у каждого должно быть это намерение. Так должно быть, потому что это современный футбол. Но также по моему мнению и по моему убеждению – это природа футбола. Остается убедить в этом тех, кто это будет выполнять. Поэтому игра будет неопределенной, каждая следующая игра будет чем-то новым и особенным. И мы не можем прогнозировать заранее, как она будет проходить".

"Команда может быть предсказуемой, учитывая игроков, которые есть в этой команде. Но, как я говорил ранее, каждая игра может быть разной. Я могу говорить только за себя, но я никогда не захочу играть низким блоком, или отдать мяч сопернику. Это – не проактивная игра, это – реактивная игра. Но соперник может заставить нас это сделать. В какой-то момент, возможно, не всю игру, но в каком-то эпизоде. И нельзя говорить, что команда доминирует, когда она только владеет мячом и играет проактивно. Надо уметь доминировать даже тогда, когда это не удается делать. И это будет влиять на результат. А мы понимаем, что здесь надо будет добывать результат. Вопрос: как мы его будем добывать? А для меня бескомпромиссно, безальтернативно начальной идеей будет проактивная, агрессивная игра в глубину, или использование других путей, если соперник будет нас понимать и не будет высоко прессинговать или же не будет давать нам использовать пространство в глубине".

"Кто войдет в ваш тренерский штаб? Я не сторонник того, что надо делать радикальные изменения. Это мое личное мнение, но я считаю, что надо позаботиться о клубе, когда речь идет об избрании тренерского штаба. То есть, сначала сделать аудит тех людей, которые есть, понять их компетенции. Конечно, вопрос доверия можно понять только со временем. Поэтому было принято решение, что останется определенное количество людей из текущего или предыдущего тренерского штаба. А со мной придут ассистент Антон Дяченко. Будет также тренер по физической подготовке, но у него будет гораздо более важная роль: это совместить два департамента – физической подготовки и медицинский департамент. Для того, чтобы был более научный подход, а главное – совместный. Направленный на то, чтобы под теми нагрузками, которые будут получать игроки, мы предотвращали или делали максимально все, чтобы предотвратить нежелательные травмы. Он будет иностранец и впоследствии будет его представление. И со мной также придет еще тренер-аналитик Богдан Ширков.

Далее у нас остается достаточное количество специалистов, которые, по моему мнению, имеют компетенции. Они уже их показали, у нас было предварительное общение. Если все будет хорошо, то мы будем на одной странице. И так же это будет костяк, который будет в клубе длительное время. Костяк, который был, будет. Тренеры могут меняться, может произойти все, что угодно. Но клуб должен быть защищен.

В штабе остаются тренер вратарей Михаил Федунов, аналитик Сергей Пинчук, один из тренеров по физической подготовке Александр Ткаченко и тренер Владимир Кныш. Будут оставаться люди из медицинского штаба, из административного штаба. Как я и говорил: я не сторонник радикальных изменений, если в них нет необходимости. И, опираясь на анализ того, что было в клубе, я не вижу необходимости радикальных изменений в штабе и в персонале".

"Летнюю подготовку мы планировали так или иначе немного заранее. Коррективы повлияют на структурирование подготовительного периода. Достаточно трудно и не всегда логично и необходимо планировать на долгий период вперед, потому что потом приходится вносить изменения. Поэтому планирование у нас больше привязано к принципам тактической периодизации, конечно, адаптированных. Речь идет о том, что мы делаем каждую неделю от игры к игре. Но, конечно, нам с тренером по физической подготовке нужно будет где-то пойти на компромиссы с точки зрения нагрузок, чтобы добраться до этих матчей в наиболее качественных кондициях.

Но ставка физических кондиций будет сделана на весь сезон. Я не являюсь сторонником этой волнообразной схемы или идеи построения подготовки к сезону, которая является более классической, но, по моему мнению, менее актуальной, чем тактическая периодизация. А тактическая периодизация говорит нам то, что мы должны выбрать лучшую дозировку физической нагрузки, чтобы подойти к ближайшему матчу в лучших кондициях. Идеального ничего не бывает, но, учитывая мой опыт, это работает. И можно выйти на то, что команда будет в очень качественном физическом состоянии, если она будет верить в то, что мы делаем и отдаваться на поле, прежде всего в тренировке. Потому что я убежден, как ты тренируешься – так ты и играешь", – приводит слова Ашура пресс-служба "Полесья".