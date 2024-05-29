"Рух готов делегировать своих игроков на Олимпиаду, если эти футболисты будут нужны сборной". Заявление клуба

Клуб УПЛ "Рух" расставил все точки над и относительно участия своих футболистов в олимпийской сборной Украины на играх в Париже.

"В последние дни в СМИ было много манипулятивной информации, мол, "Рух" не отпускает своих игроков на Олимпийские игры. Мы хотим четко прояснить эту ситуацию и избежать двойных трактовок.

Хотели бы сразу отметить, что Украинская ассоциация футбола направила письмо о вызове футболистов нашего клуба не на Олимпийские игры, а для участия в товарищеском турнире, который состоится во французском Тулоне.

Тренерский и медицинский штаб ФК "Рух" совместно с игроками приняли решение не участвовать именно в товарищеском турнире, учитывая тяжелый и изнурительный сезон для футболистов нашего клуба, которые доигрывали чемпионат с повреждениями. У игроков, для большинства из которых это был первый полноценный сезон в УПЛ, накопилась усталость и есть большой риск получения более сложных травм.

Это решение заранее, за неделю до заключительного тура регулярного чемпионата УПЛ, было донесено и согласовано с главным тренером олимпийской сборной Украины Русланом Ротанем и его тренерским штабом.

Также клуб отметил, что готов отпустить в ряды олимпийской сборной для участия в товарищеском турнире полузащитника Олега Федора и защитника Дениса Слюсаря, которые имели меньше игровой практики и находятся в хороших кондициях. К сожалению, в последнем матче чемпионата Денис Слюсарь получил повреждение и нуждается в дальнейшем лечении.

Добавим, что перед началом Олимпийских игр в сборной Украины запланирован подготовительный тренировочный сбор, который начнется в начале июля.

Футбольный клуб "Рух" готов делегировать своих игроков в олимпийскую сборную для участия в УТС и Олимпийских играх, если эти футболисты будут нужны сборной Украины. Важно, чтобы к историческим ОИ игроки нашего клуба залечили все травмы, восстановились психологически и в полной боевой готовности защищали честь нашего государства на Олимпийских играх в Париже.

Считаем такое решение оптимальным и таким, что принято в интересах игроков и олимпийской сборной Украины", – говорится в заявлении.