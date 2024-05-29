  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Рух готов делегировать своих игроков на Олимпиаду, если эти футболисты будут нужны сборной". Заявление клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Рух готов делегировать своих игроков на Олимпиаду, если эти футболисты будут нужны сборной". Заявление клуба

Премьер-лига

Клуб УПЛ расставил все точки над и

"Рух готов делегировать своих игроков на Олимпиаду, если эти футболисты будут нужны сборной". Заявление клуба

Фото: ФК Рух

Новина українською

Клуб УПЛ "Рух" расставил все точки над и относительно участия своих футболистов в олимпийской сборной Украины на играх в Париже.

"В последние дни в СМИ было много манипулятивной информации, мол, "Рух" не отпускает своих игроков на Олимпийские игры. Мы хотим четко прояснить эту ситуацию и избежать двойных трактовок.

Хотели бы сразу отметить, что Украинская ассоциация футбола направила письмо о вызове футболистов нашего клуба не на Олимпийские игры, а для участия в товарищеском турнире, который состоится во французском Тулоне.

Тренерский и медицинский штаб ФК "Рух" совместно с игроками приняли решение не участвовать именно в товарищеском турнире, учитывая тяжелый и изнурительный сезон для футболистов нашего клуба, которые доигрывали чемпионат с повреждениями. У игроков, для большинства из которых это был первый полноценный сезон в УПЛ, накопилась усталость и есть большой риск получения более сложных травм.

Читайте такжеПономарев: Участие игроков в Олимпиаде - честь для Руха. Но когда им лечиться?

Это решение заранее, за неделю до заключительного тура регулярного чемпионата УПЛ, было донесено и согласовано с главным тренером олимпийской сборной Украины Русланом Ротанем и его тренерским штабом.

Также клуб отметил, что готов отпустить в ряды олимпийской сборной для участия в товарищеском турнире полузащитника Олега Федора и защитника Дениса Слюсаря, которые имели меньше игровой практики и находятся в хороших кондициях. К сожалению, в последнем матче чемпионата Денис Слюсарь получил повреждение и нуждается в дальнейшем лечении.

Добавим, что перед началом Олимпийских игр в сборной Украины запланирован подготовительный тренировочный сбор, который начнется в начале июля.

Читайте такжеСпордир Руха: Мы не говорили, что не отпускаем игроков на Олимпиаду. Речь шла о подготовительном турнире

Футбольный клуб "Рух" готов делегировать своих игроков в олимпийскую сборную для участия в УТС и Олимпийских играх, если эти футболисты будут нужны сборной Украины. Важно, чтобы к историческим ОИ игроки нашего клуба залечили все травмы, восстановились психологически и в полной боевой готовности защищали честь нашего государства на Олимпийских играх в Париже.

Считаем такое решение оптимальным и таким, что принято в интересах игроков и олимпийской сборной Украины", – говорится в заявлении.

По теме
yellow-arrow
Шовковский: Наша задача следующего сезона - возвращение золотых медалей в Киев
yellow-arrow
Единственный вариант остаться – выкупить контракт. Судьба лидера Черноморца еще не определена
yellow-arrow
Матч между Оболонью и Левым Берегом начнется с опозданием
Руслан Ротань УПЛ Рух (Львов) Олимпийская сборная Украины Олимпийские игры 2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух Львів
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости