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Матч между Оболонью и Левым Берегом начнется с опозданием
Стартовый свисток – в 18:25
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Первый матч между командами "Оболонь" и "Левый Берег" за место в УПЛ начнется и с опозданием.
За полчаса до начала игры в Киеве прозвучала воздушная тревога, а отбой был дан в 18:02. Чтобы команды получат дополнительные несколько минут для подготовки, старт игры был перенесен на 18:25.
UA-Футбол проведет
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