Матч между Оболонью и Левым Берегом начнется с опозданием

Первый матч между командами "Оболонь" и "Левый Берег" за место в УПЛ начнется и с опозданием.

За полчаса до начала игры в Киеве прозвучала воздушная тревога, а отбой был дан в 18:02. Чтобы команды получат дополнительные несколько минут для подготовки, старт игры был перенесен на 18:25.