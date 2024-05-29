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Матч между Оболонью и Левым Берегом начнется с опозданием

Премьер-лига

Стартовый свисток – в 18:25

Матч между Оболонью и Левым Берегом начнется с опозданием

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый матч между командами "Оболонь" и "Левый Берег" за место в УПЛ начнется и с опозданием.

За полчаса до начала игры в Киеве прозвучала воздушная тревога, а отбой был дан в 18:02. Чтобы команды получат дополнительные несколько минут для подготовки, старт игры был перенесен на 18:25.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча между "Оболонью" и "Левым Берегом".

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