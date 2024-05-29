Единственный вариант остаться – выкупить контракт. Судьба лидера Черноморца еще не определена

У одного из ведущих игроков одесского "Черноморца", полузащитника Артура Авагимяна, с окончанием сезона-2023/24 подходит к концу срок арендного соглашения (до 30 июня), заключенного с его клубом – "Александрией". Как стало известно UA-Футбол, единственная перспектива 27-летнего футболиста остаться в Одессе – это выкуп "Черноморцем" его контракта. Однако вопрос об этом, как и о степени заинтересованности одесского клуба в продолжении альянса с любимцем болельщиков команды "моряков", остается открытым.

Интересно, что договор об аренде Артура Авагимяна между александрийским и одесским клубами оформлялся не единожды. После того, как в период зимнего антракта в сезоне-2021/22 футболист был приобретен "Александрией" у "Черноморца", в течение полугода соревновательный цикл в Украине не проходил из-за войны. В осенней части сезона-2022/23 Авагимян играл в составе "горожан", после чего было заключено первое арендное соглашение и весенний отрезок того же чемпионата он проводил уже в Одессе.

Летом прошлого года игрок вернулся в "Александрию", где приняв участие в двух стартовых матчах сезона-2023/24 с криворожским "Кривбассом" и харьковским "Металлистом 1925" в очередной раз вернулся в "Черноморец". С тех пор он доиграл в составе черно-синих до завершения чемпионата. В нем Артур Авагимян в общей сложности провел 26 матчей, в которых забил 5 мячей (все голы – в составе "моряков").