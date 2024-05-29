Шовковский: Наша задача следующего сезона - возвращение золотых медалей в Киев

Александр Шовковский, главный тренер киевского "Динамо", поделился своими мыслями о прошедшем сезоне, который стал для него дебютным во главе команды.

"Поздравляю, Дорогие Болельщики!

Завершился один из самых сложных и эмоциональных сезонов в моей футбольной карьере.

Он был дебютным для меня во главе Большого клуба "Динамо" Киев!

В память от него осталось немало как и ярких моментов, так и, к сожалению, не очень ...

Первое, что хочу сказать - до начала войны никогда не мог подумать, что однажды мы станем участниками матча, который продлится 4 часа...

В страшном сне не могло присниться, что восстанавливать силы на второй тайм игроки будут не в раздевалке, а в бункере стадиона, прячась от ракетных атак...

Это наша современная реальность...

Но мы до сих пор живы и занимаемся любимым делом!

И я никогда не устану повторять: то, что мы играем в футбол, - заслуга исключительно наших Героев, Защитников и Защитниц, которые ценой собственных жизней защищают нас от врага!

Низкий Вам за это поклон!

То, что в эпоху полномасштабной войны в Украине развивается футбол, говорит лишь о непобедимости и непобедимости нашей спортивной нации.

Нации Патриотов и Победителей!

Мы ждем и верим в главную нашу Победу - не на футбольном поле, а на поле боя!

Второе

Я сказал команде после окончания сезона, что горжусь ею.

Горжусь самоотдачей и старанием своих игроков.

Горжусь желанием и страстью в игре и в тренировочном процессе.

Считаю, что мы достаточно неплохо провели весенний этап чемпионата, и нам не хватило совсем немного, чтобы достичь своей цели.

Но я вижу потенциал в своей команде.

Я вижу индивидуальный рост каждого игрока...

Они становятся лучше самих себя.

А это значительный аргумент, который вселяет надежду на успех в нашем ближайшем футбольном будущем.

Третье

Когда берешься за серьезный и ответственный проект, тебе крайне необходимы и единомышленники, и те люди, мнение которых играет важную роль в принятии твоих решений.

Именно такими людьми являются для меня Михаил Михайлов, Олег Гусев, Эмил Карас, Сергей Федоров, Виталий Кулиба.

Благодарен также Мирче Луческу за возможность работать с ним, что принесло мне новые знания, опыт и уверенность.

Четвертое

Хочу искренне поблагодарить руководство клуба за доверие.

Возглавлять "Динамо" - огромный вызов для меня, как для молодого тренера.

Могу сказать с рукой на сердце: самое большое футбольное желание для меня - всегда побеждать!

Поэтому я хочу подчеркнуть: наша задача следующего сезона - возвращение золотых медалей в Киев.

Ну а пока смотрим и болеем за наших ребят в рядах Национальной и Олимпийской сборных!

Сейчас есть Украина, которая должна показать всему миру, что мы непобедимы!

Поддерживаем и верим в наших ребят!

Вместе к Победе!

Слава Украине!

Слава Нации!

Слава ВСУ!

Все будет Украина!"