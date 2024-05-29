  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шовковский: Наша задача следующего сезона - возвращение золотых медалей в Киев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шовковский: Наша задача следующего сезона - возвращение золотых медалей в Киев

Премьер-лига

Специалист высказался о сезоне 2023/24 УПЛ

Шовковский: Наша задача следующего сезона - возвращение золотых медалей в Киев

Шахтар

Новина українською

Александр Шовковский, главный тренер киевского "Динамо", поделился своими мыслями о прошедшем сезоне, который стал для него дебютным во главе команды.

"Поздравляю, Дорогие Болельщики!
Завершился один из самых сложных и эмоциональных сезонов в моей футбольной карьере.
Он был дебютным для меня во главе Большого клуба "Динамо" Киев!
В память от него осталось немало как и ярких моментов, так и, к сожалению, не очень ...

Первое, что хочу сказать - до начала войны никогда не мог подумать, что однажды мы станем участниками матча, который продлится 4 часа...
В страшном сне не могло присниться, что восстанавливать силы на второй тайм игроки будут не в раздевалке, а в бункере стадиона, прячась от ракетных атак...
Это наша современная реальность...
Но мы до сих пор живы и занимаемся любимым делом!
И я никогда не устану повторять: то, что мы играем в футбол, - заслуга исключительно наших Героев, Защитников и Защитниц, которые ценой собственных жизней защищают нас от врага!
Низкий Вам за это поклон!
То, что в эпоху полномасштабной войны в Украине развивается футбол, говорит лишь о непобедимости и непобедимости нашей спортивной нации.
Нации Патриотов и Победителей!
Мы ждем и верим в главную нашу Победу - не на футбольном поле, а на поле боя!

Второе
Я сказал команде после окончания сезона, что горжусь ею.
Горжусь самоотдачей и старанием своих игроков.
Горжусь желанием и страстью в игре и в тренировочном процессе.
Считаю, что мы достаточно неплохо провели весенний этап чемпионата, и нам не хватило совсем немного, чтобы достичь своей цели.
Но я вижу потенциал в своей команде.
Я вижу индивидуальный рост каждого игрока...
Они становятся лучше самих себя.
А это значительный аргумент, который вселяет надежду на успех в нашем ближайшем футбольном будущем.

Третье
Когда берешься за серьезный и ответственный проект, тебе крайне необходимы и единомышленники, и те люди, мнение которых играет важную роль в принятии твоих решений.
Именно такими людьми являются для меня Михаил Михайлов, Олег Гусев, Эмил Карас, Сергей Федоров, Виталий Кулиба.
Благодарен также Мирче Луческу за возможность работать с ним, что принесло мне новые знания, опыт и уверенность.

Четвертое
Хочу искренне поблагодарить руководство клуба за доверие.
Возглавлять "Динамо" - огромный вызов для меня, как для молодого тренера.
Могу сказать с рукой на сердце: самое большое футбольное желание для меня - всегда побеждать!
Поэтому я хочу подчеркнуть: наша задача следующего сезона - возвращение золотых медалей в Киев.
Ну а пока смотрим и болеем за наших ребят в рядах Национальной и Олимпийской сборных!
Сейчас есть Украина, которая должна показать всему миру, что мы непобедимы!
Поддерживаем и верим в наших ребят!

Вместе к Победе!
Слава Украине!
Слава Нации!
Слава ВСУ!
Все будет Украина!"

По теме
yellow-arrow
Единственный вариант остаться – выкупить контракт. Судьба лидера Черноморца еще не определена
yellow-arrow
Матч между Оболонью и Левым Берегом начнется с опозданием
yellow-arrow
"Рух готов делегировать своих игроков на Олимпиаду, если эти футболисты будут нужны сборной". Заявление клуба
Александр Шовковский Динамо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Oleksandr Shovkovskyi
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости