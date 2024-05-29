Шовковский: Наша задача в следующем сезоне - возвращение золотых медалей в Киев

Александр Шовковский, главный тренер киевского "Динамо", поделился своими мыслями о прошедшем сезоне, который стал для него дебютным во главе команды.

"Поздравляю, Дорогие Болельщики!

Завершился один из самых сложных и эмоциональных сезонов в моей футбольной карьере.

Он был дебютным для меня во главе Большого клуба "Динамо" Киев!

В память от него осталось немало как и ярких моментов, так и, к сожалению, не очень ... Первое, что хочу сказать - до начала войны никогда не мог подумать, что однажды мы станем участниками матча, который продлится 4 часа...

В страшном сне не могло присниться, что восстанавливать силы на второй тайм игроки будут не в раздевалке, а в бункере стадиона, прячась от ракетных атак...

Это наша современная реальность...

Но мы до сих пор живы и занимаемся любимым делом!

И я никогда не устану повторять: то, что мы играем в футбол, - заслуга исключительно наших Героев, Защитников и Защитниц, которые ценой собственных жизней защищают нас от врага!

Низкий Вам за это поклон!

То, что в эпоху полномасштабной войны в Украине развивается футбол, говорит лишь о непобедимости и непобедимости нашей спортивной нации.

Нации Патриотов и Победителей!

Мы ждем и верим в главную нашу Победу - не на футбольном поле, а на поле боя!

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