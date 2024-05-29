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Шовковский: Наша задача в следующем сезоне - возвращение золотых медалей в Киев
Специалист высказался о сезоне 2023/24 УПЛ
Шахтар
Александр Шовковский, главный тренер киевского "Динамо", поделился своими мыслями о прошедшем сезоне, который стал для него дебютным во главе команды.
"Поздравляю, Дорогие Болельщики!
Завершился один из самых сложных и эмоциональных сезонов в моей футбольной карьере.
Он был дебютным для меня во главе Большого клуба "Динамо" Киев!
В память от него осталось немало как и ярких моментов, так и, к сожалению, не очень ...
Первое, что хочу сказать - до начала войны никогда не мог подумать, что однажды мы станем участниками матча, который продлится 4 часа...
В страшном сне не могло присниться, что восстанавливать силы на второй тайм игроки будут не в раздевалке, а в бункере стадиона, прячась от ракетных атак...
Это наша современная реальность...
Но мы до сих пор живы и занимаемся любимым делом!
И я никогда не устану повторять: то, что мы играем в футбол, - заслуга исключительно наших Героев, Защитников и Защитниц, которые ценой собственных жизней защищают нас от врага!
Низкий Вам за это поклон!
То, что в эпоху полномасштабной войны в Украине развивается футбол, говорит лишь о непобедимости и непобедимости нашей спортивной нации.
Нации Патриотов и Победителей!
Мы ждем и верим в главную нашу Победу - не на футбольном поле, а на поле боя!
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Второе
Я сказал команде после окончания сезона, что горжусь ею.
Горжусь самоотдачей и старанием своих игроков.
Горжусь желанием и страстью в игре и в тренировочном процессе.
Считаю, что мы достаточно неплохо провели весенний этап чемпионата, и нам не хватило совсем немного, чтобы достичь своей цели.
Но я вижу потенциал в своей команде.
Я вижу индивидуальный рост каждого игрока...
Они становятся лучше самих себя.
А это значительный аргумент, который вселяет надежду на успех в нашем ближайшем футбольном будущем.
Третье
Когда берешься за серьезный и ответственный проект, тебе крайне необходимы и единомышленники, и те люди, мнение которых играет важную роль в принятии твоих решений.
Именно такими людьми являются для меня Михаил Михайлов, Олег Гусев, Эмил Карас, Сергей Федоров, Виталий Кулиба.
Благодарен также Мирче Луческу за возможность работать с ним, что принесло мне новые знания, опыт и уверенность.
Четвертое
Хочу искренне поблагодарить руководство клуба за доверие.
Возглавлять "Динамо" - огромный вызов для меня, как для молодого тренера.
Могу сказать с рукой на сердце: самое большое футбольное желание для меня - всегда побеждать!
Поэтому я хочу подчеркнуть: наша задача следующего сезона - возвращение золотых медалей в Киев.
Ну а пока смотрим и болеем за наших ребят в рядах Национальной и Олимпийской сборных!
Сейчас есть Украина, которая должна показать всему миру, что мы непобедимы!
Поддерживаем и верим в наших ребят!
Вместе к Победе!
Слава Украине!
Слава Нации!
Слава ВСУ!
Все будет Украина!"
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