Плей-офф за выход в УПЛ. Оболонь - Левый Берег 1:0. Правый берег Киева сильнее

В таких матчах всегда прежде всего интересно наблюдать за тем, отличается ли на данном этапе уровень аутсайдера УПЛ и одного из лидеров Первой Лиги, и если да - то насколько. И разница была в принципе заметна уже в первые минуты, однако не в классе, а скорее в опыте. Подопечные Виталия Первака начали очень энергично, сделали несколько неточных передач в последнюю треть, выдохлись и подсели. В свою очередь "пивовары", на правах старшего брата и фаворита, методично сбивали темп.

Гости рванули в начале и в определенном смысле немного надорвались. В частности, уже на 10-й минуте поле вынужден был покинуть один из братьев Когутов. Серьезная потеря, если учитывать, что быстрые фланги и стандарты являются главным оружием "Левого Берега". Примечательно, что первый по-настоящему опасный момент в матче пришел именно после углового в исполнении "аистов". Спиваков классно оторвался от защитника хозяев и нанес удар головой практически в упор, но удар капитана на реакции парировал опытный Рыбка.

По сути вся острота от команд в первом тайме поступала именно после подач с угловых. Командам стоило бы устроить чемпионат по угловым, тогда бы моменты возникали с определенной периодичностью, хех. Такой себе турнир по подачам.

В общем, можно отметить, что оба коллектива не допускали особых провалов за своими спинами и более-менее держали структуру. Но и при этом, какого-то конструктива, мягко говоря, было очень мало.

Вполне равная игра, с большим количеством брака и физической борьбы. В перерыве наставникам нужно было что-то придумать и предложить какие-то оригинальные идеи, так как очень не хватало креатива обеим сторонам.

Но, во втором тайме сценарий игры, достаточно ожидаемо, так и не изменился. Запал и борьба с отрывом преобладали над наполнением футбола. В конце концов первое взятие ворот состоялось! И максимально неожиданно ожидаемо, что этот мяч был забит именно после углового. Черненко подал, Карась сбросил, а Мороз переправил кожаного в ворота "аистов". Первый удар в створ от подопечных Валерия Иващенко и сразу гол.

Футболистам "Левого Берега" нужно было что-то предложить впереди, или же, как и раньше, ожидать стандартных положений... Что они и сделали, к сожалению.

"Пивовары" были ближе к своему второму голу, чем гости - к своему первому. Хорошая возможность была у Краснопира, однако его удар с нескольких метров успешно парировал Механив. На этом из острых моментов все.

Удивило на самом деле решение главного тренера представителя от Первой лиги тянуть с заменами до самого конца, когда твоя команда уступает в счете в плей-офф. Не учитывая вынужденную ротацию на старте встречи, первые замены Первак провел аж в последние минуты основного времени.

Впечатление от первого матча такое, что "Левому Берегу" пока нечего делать в высшем дивизионе. Подопечным Виталия Первака даже не удалось перебить интенсивностью довольно безыдейную "Оболонь". А это уже о многом говорит. "Пивовары", на правах фаворита, доказывают свой статус-кво, хотя и делают это максимально блекло...

Фото: Алина Ерофеева / UA-Футбол

Плей-офф за выход в УПЛ

29-е мая, среда

Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" - "Левый Берег" 1:0

Гол: Мороз 53

"Оболонь": Рыбка - Осман, Дубко, Карась, Грисьо (Чернов 46), Мединский, Мороз (Запорожец 85), Черненко, Груша (Нагиев 85), Суханов (Тарануха 70), Краснопир (Слободян 85).

Запасные: Кичак, Марченко, Нагиев, Вовкун, Слободян, Чернов, Запорожец, Вишневский, Тарануха, Козлов, Корх, Лях.

Главный тренер: Валерий Иващенко.

"Левый Берег": Механов - Сидней, Самар, Слотюк, Спиваков, Дедух, И. Когут (Войцеховский 10 - Соколов 88), М. Когут, Синица (Литовченко 88), Астахов, Сухоручко (Петренко 88).

Запасные: Чеботарев - Сташкив, Дударенко, Андриешин, Швец, Якимов, Сердюк, Литовченко, Мысык, Петренко, Соколов, Войцеховский.

Главный тренер: Виталий Первак.

Предупреждения: Сидней 66, Дедух 70, Мороз 70, Груша 80.