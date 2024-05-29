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Шандрук - о ничьей с Эпицентром: 1-й тайм неудовлетворительный в нашем исполнении, но еще есть вторая игра
Специалист прокомментировал поединок за право играть в УПЛ в следующем сезоне
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Наставник "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал ничью с "Эпицентром" в рамках первого стыкового матча.
"Нужно еще с ребятами пообщаться, но я всегда говорю, что в таких играх ключевое - это настрой, психология. По моему мнению, личному, мы в этом все-таки недоработали.
Мы понимали, что физически мы можем еще быть где-то немножко несвежие, но примерно в одинаковых условиях были с "Эпицентром". Честно скажу: по желанию "Эпицентр" в 1-м тайме выглядел веселее.
В перерыве всегда есть возможность внести коррективы, пообщаться. Думаю, что сегодня перерыв сыграл хорошую роль. И замены внесли также немного свежести. Гайдучик забил великолепный гол, моменты еще создали.
К сожалению, сегодня, еще раз говорю, 1-й тайм неудовлетворительный в нашем исполнении, но еще есть вторая игра".
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