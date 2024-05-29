Оболонь вырывается вперед в матче с Левым Берегом

52-я минута матча между "Оболонью" и "Левым Берегом" на стадионе "Оболонь-Арена" стала переломной.

После подачи с углового в исполнении Александра Черненко мяч был сброшен на линию вратарской площадки. Александр Мороз удачно подставил ногу и вывел свою команду вперед.

Сейчас "Оболонь" ведет со счетом 1:0.