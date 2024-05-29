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Оболонь вырывается вперед в матче с Левым Берегом
1:0
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
52-я минута матча между "Оболонью" и "Левым Берегом" на стадионе "Оболонь-Арена" стала переломной.
После подачи с углового в исполнении Александра Черненко мяч был сброшен на линию вратарской площадки. Александр Мороз удачно подставил ногу и вывел свою команду вперед.
Сейчас "Оболонь" ведет со счетом 1:0.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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