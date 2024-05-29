Нагорняк - о матче против Вереса: Я поблагодарил ребят. Ничего страшного нет

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк рассказал о ничьей в стыковом матче против "Вереса" (1:1).

"Боевая ничья. К сожалению, не выиграли, но очень надеялись на это. Я первым таймом абсолютно доволен - по игре, по количеству моментов.

Были созданы еще хорошие 100% моменты, к сожалению, подвела реализация. А так ребята молодцы, полностью выполнили то, о чем мы договаривались.