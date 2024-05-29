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Нагорняк - о матче против Вереса: Я поблагодарил ребят. Ничего страшного нет
Специалист доволен первым таймом встречи
Фото: ФК Епіцентр
Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк рассказал о ничьей в стыковом матче против "Вереса" (1:1).
"Боевая ничья. К сожалению, не выиграли, но очень надеялись на это. Я первым таймом абсолютно доволен - по игре, по количеству моментов.
Были созданы еще хорошие 100% моменты, к сожалению, подвела реализация. А так ребята молодцы, полностью выполнили то, о чем мы договаривались.
Во 2-м тайме где-то немножко сказалось то, что все-таки в УПЛ интенсивность матчей больше. И нас всегда не хватает где-то на последние 15 минут в таких матчах с равными соперниками.
Но я поблагодарил ребят. Ничего страшного нет. В воскресенье ответный матч, мы разберем эту игру. Я думаю, что предстоящая игра тоже будет интересная".
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