Первак - о поражении в матче против Оболони: Мы должны были забивать - не забили, но пропустили

Наставник "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал матч против "Оболони" в рамках стыкового матча за место в Премьер-Лиге.

"Очень много фолов, потому что обе команды играют в силовой футбол. И, к сожалению, мы уступали в этой борьбе.

Мы не считали цифры, это такое, но мы уступили - надеюсь, что не намного, но мы в этой борьбе уступили и мы пропустили мяч со стандарта. Мы должны были забивать - не забили, но пропустили.