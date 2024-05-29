Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первак - о поражении в матче против Оболони: Мы должны были забивать - не забили, но пропустили
Виталий разочарован поражением своей команды
Фото: fcnyva.com
Наставник "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал матч против "Оболони" в рамках стыкового матча за место в Премьер-Лиге.
"Очень много фолов, потому что обе команды играют в силовой футбол. И, к сожалению, мы уступали в этой борьбе.
Мы не считали цифры, это такое, но мы уступили - надеюсь, что не намного, но мы в этой борьбе уступили и мы пропустили мяч со стандарта. Мы должны были забивать - не забили, но пропустили.
Разница между Первой лигой и УПЛ сразу чувствуется, потому что, например, та же силовая борьба, подборы те же мяча, как работают футболисты с мячом - оно все чувствуется, оно сразу видно невооруженным глазом".
Напомним, что матч "Оболонь" - "Левый Берег" завершился поражением гостей (1:0).
Популярное сейчас
- AS: Лунин поедет в Лондон на финал ЛЧ, но своим ходом – Реал не хочет рисковать
- Названа дата реванша Усик - Фьюри
- Полесье официально объявило об уходе Бойко
- Полесье и Днепр-1 в еврокубках, Минай и Металлист 1925 - на выход. Итоговая таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2023/24
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО