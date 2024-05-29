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Первак - о поражении в матче против Оболони: Мы должны были забивать - не забили, но пропустили

Премьер-лига
Обновлено

Виталий разочарован поражением своей команды

Первак - о поражении в матче против Оболони: Мы должны были забивать - не забили, но пропустили

Фото: fcnyva.com

Новина українською

Наставник "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал матч против "Оболони" в рамках стыкового матча за место в Премьер-Лиге.

"Очень много фолов, потому что обе команды играют в силовой футбол. И, к сожалению, мы уступали в этой борьбе.

Мы не считали цифры, это такое, но мы уступили - надеюсь, что не намного, но мы в этой борьбе уступили и мы пропустили мяч со стандарта. Мы должны были забивать - не забили, но пропустили.

Читайте такжеПлей-офф за выход в УПЛ. Оболонь - Левый Берег 1:0. Правый берег Киева сильнее

Разница между Первой лигой и УПЛ сразу чувствуется, потому что, например, та же силовая борьба, подборы те же мяча, как работают футболисты с мячом - оно все чувствуется, оно сразу видно невооруженным глазом".

Напомним, что матч "Оболонь" - "Левый Берег" завершился поражением гостей (1:0).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Екатерина Власова
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