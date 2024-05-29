Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Иващенко прокомментировал победу Оболони в первом матче плей-офф за место в Премьер-Лиге
Один мяч - это шаткий результат (с)
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Валерий Иващенко, главный тренер "Оболони", прокомментировал победу своей команды против "Левого Берега" (1:0) в первом матче плей-офф за место в Премьер-Лиге.
"Один мяч - это шаткий результат, поэтому мы сейчас с ребятами поговорили, что ни в коем случае не расслабляемся. Все будет решаться в воскресенье в ответном матче.
Концовка чемпионата, все видят, что такая ответственность, очень важны эти последние игры. Ребята где-то переживают, где-то пытаются упростить игру, хотя говорим где-то опустить мяч - когда опустим мяч вниз, есть моменты. Но это давление, которое давит на них, немного есть.
Сегодня результатом доволен, но это ничего еще не говорит. У нас еще второй шаг, и там надо выкладываться на все, можно сказать, 200 процентов".
Популярное сейчас
- AS: Лунин поедет в Лондон на финал ЛЧ, но своим ходом – Реал не хочет рисковать
- Эпицентр - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ
- Названа дата реванша Усик - Фьюри
- Полесье и Днепр-1 в еврокубках, Минай и Металлист 1925 - на выход. Итоговая таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2023/24
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО