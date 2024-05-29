Иващенко прокомментировал победу Оболони в первом матче плей-офф за место в Премьер-Лиге

Валерий Иващенко, главный тренер "Оболони", прокомментировал победу своей команды против "Левого Берега" (1:0) в первом матче плей-офф за место в Премьер-Лиге.

"Один мяч - это шаткий результат, поэтому мы сейчас с ребятами поговорили, что ни в коем случае не расслабляемся. Все будет решаться в воскресенье в ответном матче.

Концовка чемпионата, все видят, что такая ответственность, очень важны эти последние игры. Ребята где-то переживают, где-то пытаются упростить игру, хотя говорим где-то опустить мяч - когда опустим мяч вниз, есть моменты. Но это давление, которое давит на них, немного есть.